Le secrétaire général et président Tô Lâm reçoit la Première ministre japonaise

Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, samedi, 2 mai, à Hanoï, la présidente du Parti libéral-démocrate et Première ministre du Japon, Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, samedi, 2 mai, à Hanoï, la présidente du Parti libéral-démocrate et Première ministre du Japon, Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, Tô Lâm a salué cette visite, soulignant qu’elle intervenait à un moment important et revêtait une signification particulière, alors que les deux pays disposent de nouvelles équipes dirigeantes engagées dans la mise en œuvre de leurs objectifs de développement socio-économique.

Il s’est félicité de la dynamique positive des relations Vietnam - Japon depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global il y a plus de deux ans, mettant en avant des résultats de coopération substantiels et globaux, fondés sur une forte confiance politique, une coordination efficace et l’établissement de multiples mécanismes de dialogue dans les domaines économique, diplomatique, sécuritaire et de défense. Il a également souligné le renforcement des liens en matière économique et de ressources humaines, ainsi que l’extension de la coopération vers de nouveaux secteurs tels que la transformation numérique, la transition verte, les sciences et technologies et l’innovation.

De son côté, la Première ministre Takaichi Sanae s’est déclarée heureuse de revenir au Vietnam, pour la première fois en tant que cheffe du gouvernement, et de rencontrer le Secrétaire général et président après leur entretien téléphonique à la mi-avril. Elle a félicité Tô Lâm pour sa réélection à ces hautes fonctions, ainsi que le Vietnam pour la formation récente de sa nouvelle équipe dirigeante. Elle a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, ainsi que personnellement Tô Lâm, pour l’accueil chaleureux et cordial réservé à sa délégation.

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La Première ministre japonaise a affirmé son soutien aux réformes et aux efforts du Vietnam visant à renforcer son autonomie économique, exprimant sa confiance dans les perspectives de développement du pays. Se félicitant du développement vigoureux des relations bilatérales, elle a souligné la volonté du Japon de coopérer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre la vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP), et de continuer à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement dans la nouvelle ère, contribuant ainsi à la prospérité régionale et à l’élévation du Partenariat stratégique global à un niveau supérieur.

Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, fondée sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, ainsi qu’une politique de défense des « quatre non ». Il a souligné que le Japon demeurait l’un des partenaires stratégiques les plus importants, fiables et de long terme du Vietnam.

Il a proposé six grandes orientations visant à renforcer la coopération stratégique bilatérale, notamment le renforcement de la confiance politique et des échanges entre les canaux du Parti, du gouvernement et des collectivités locales ; la consolidation d’une coopération efficace en matière de défense et de sécurité ; le renforcement des liens économiques afin de garantir la sécurité économique, alimentaire et énergétique, tout en élargissant la coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition énergétique et verte, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur les atouts du Japon en sciences et technologies ; la promotion de la coopération scientifique et technologique à travers la formation de ressources humaines de haute qualité et les recherches conjointes ; ainsi que le développement des échanges humains via la coopération en matière de travail, d’éducation, de culture, de tourisme et de relations entre les peuples.

La Première ministre japonaise a, pour sa part, insisté sur l’importance de la coopération économique Vietnam - Japon afin de garantir la sécurité économique, renforcer l’autonomie stratégique et la résilience des deux pays, notamment par le développement de secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, les hautes technologies, la transformation numérique et verte, ainsi que par la coopération public-privé dans les chaînes d’approvisionnement en énergie et en minerais critiques, et les partenariats dans les domaines de l’intelligence artificielle et du spatial. Elle a également évoqué la mise en œuvre de projets dans le cadre de l’initiative « Partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie » (POWERR ASIA), lancée par le Japon lors du sommet virtuel élargi de l’AZEC. Elle a annoncé l’engagement du Japon à déployer le premier projet de cette initiative, consistant à soutenir l’approvisionnement en pétrole brut pour la raffinerie de Nghi Sơn, afin d’en garantir le fonctionnement à pleine capacité, et a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les projets énergétiques, notamment dans le gaz et les minerais stratégiques.

La dirigeante japonaise a également réaffirmé que le Japon continuerait à soutenir et à faciliter la vie de près de 700.000 Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant au Japon, dans le cadre d’une politique visant à bâtir une société ordonnée et harmonieuse avec les étrangers. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération consulaire, notamment en matière de partage d’informations et de coordination, ainsi que dans la lutte contre la criminalité.

Lors de cette rencontre, Tô Lâm et Takaichi Sanae ont également échangé leurs points de vue et sont convenus de renforcer leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux, tels que les Nations unies, l’ASEAN et les mécanismes de coopération du Mékong, dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes affectant la sécurité économique et énergétique mondiale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le Secrétaire général et président Tô Lâm a invité Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice du Japon à effectuer prochainement une visite au Vietnam. La Première ministre Takaichi Sanae a, pour sa part, invité Tô Lâm et son épouse à effectuer une visite au Japon dans les meilleurs délais.

VNA/CVN