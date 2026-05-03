Vietnam - Inde : un partenariat stratégique intégral en pleine consolidation

À l’occasion du 10 e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde (2016-2026) et de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, en Inde du 5 au 7 mai, le Professeur Harsh V. Pant, vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF), a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

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Photo : VNA/CVN

Analysant l’évolution des relations bilatérales au cours de la dernière décennie, le professeur indien a estimé que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays avait connu un développement vigoureux, devenant de plus en plus substantiel et global. Initialement conçu comme un cadre de coopération bilatérale en Asie, les relations bilatérales se sont progressivement transformées en un engagement fondé sur une vision commune de l’ordre régional, notamment dans le cadre d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Selon lui, le Vietnam et l’Inde affichent une convergence croissante de leurs priorités régionales et internationales, illustrée par l’intensification des échanges de haut niveau et ceux entre leurs peuples.

Sur le plan économique, la coopération s’intensifie nettement : le Vietnam occupe une place croissante dans la politique indienne "Act East" (Agir vers l’Est) et figure parmi ses principaux partenaires commerciaux au sein de l’ASEAN.

Parallèlement, le professeur indien souligne que la défense et la sécurité constituent l’un des piliers centraux des relations bilatérales, avec des avancées concrètes, telles que le renforcement de la sécurité régionale, la fourniture d’équipements navals, l’organisation d’exercices militaires conjoints et l’élargissement de la coopération logistique.

Concernant le rôle des relations Vietnam - Inde dans un contexte d’évolutions marquées dans la région indo-pacifique, Harsh V. Pant a estimé que ce partenariat revêt une importance majeure pour le maintien de la stabilité et de l’équilibre régionaux. Les relations entre des pays partageant les mêmes vues, comme le Vietnam et l’Inde, jouent un rôle essentiel pour garantir une région ouverte, libre et non dominée par des tendances hégémoniques.

Le fait que les deux pays ne cessent d’élever leurs relations, d’un caractère symbolique vers une coopération plus concrète, a contribué à instaurer la stabilité et à promouvoir la coopération dans la région, tout en contribuant à équilibrer les effets de la rivalité entre les grandes puissances.

S’agissant des défis actuels, l’un des enjeux majeurs réside dans la nécessité pour les deux pays de relever davantage le niveau d’ambition de leurs relations. Il est nécessaire que Le Vietnam et l’Inde explorent de manière proactive de nouveaux axes de coopération. Selon le Professeur indien, bien que la coopération économique ait progressé, elle reste en deçà de son potentiel. Les deux parties doivent donc renforcer les liens économiques, en particulier entre les petites et moyennes entreprises, ainsi que les connexions industrielles.

De même, l’intensification des échanges académiques, médiatiques et estudiantins apparaît essentielle pour consolider les bases sociales du partenariat.

S’agissant de la visite d’État du dirigeant vietnamien Tô Lâm, ce déplacement contribuera à réaffirmer l’engagement des deux pays à poursuivre le développement de leurs relations bilatérales, à la fois pour répondre efficacement aux défis futurs et pour tirer parti des nouvelles opportunités issues des évolutions du contexte international.

VNA/CVN