La Première ministre japonaise Takaichi Sanae achève sa visite au Vietnam

Dans la matinée du 3 mai, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a quitté Hanoï, concluant avec succès sa visite officielle au Vietnam effectuée du 1 er au 3 mai, à l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, elle s’est recueillie au Mausolée du Président Hô Chi Minh et a déposé une gerbe de fleurs au Monument des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son.

Elle a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et s’est entretenue avec le Premier ministre Lê Minh Hung.

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Les deux Premiers ministres ont coprésidé une rencontre avec la presse pour présenter les résultats de leurs échanges et assisté à l’échange de six documents de coopération.

Un banquet officiel a également été offert par le chef du gouvernement vietnamien en l’honneur de son hôte.

Lors de ces rencontres de haut niveau, les dirigeants vietnamiens ont salué une visite intervenant à un moment charnière, alors que les deux pays, portés par de nouvelles équipes dirigeantes, intensifient leurs efforts en faveur de leurs objectifs de développement socio-économique respectifs. Ils se sont félicités de la dynamique positive des relations bilatérales depuis leur élévation, il y a plus de deux ans, au rang de Partenariat stratégique intégral.

La coopération actuelle se distingue par une forte confiance politique et plusieurs mécanismes de dialogue en matière d’économie, de diplomatie, de sécurité et de défense.

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La Première ministre Takaichi Sanae a affirmé son soutien aux réformes et aux efforts du Vietnam en faveur de l’autonomie économique. Elle a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale pour mettre en œuvre la vision "Free and Open Indo Pacific" (FOIP). Elle a également assuré que le Japon continuerait d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de prospérité.

Les dirigeants des deux pays ont convenu d’approfondir la coopération économique, pilier principal de leurs relations, à travers le commerce, l’investissement et l’aide publique au développement (APD), contribuant ainsi à garantir durablement la sécurité économique, la sécurité énergétique et une agriculture durable. Ils ont également arrêté des mesures visant à porter rapidement les investissements japonais au Vietnam à 5 milliards de dollars par an et à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 60 milliards de dollars d’ici 2030.

Les dirigeants des deux pays ont également convenu de coordonner étroitement leurs actions au sein des forums régionaux et internationaux tels que les Nations unies, l’ASEAN et la sous-région du Mékong, dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes affectant négativement la sécurité économique et énergétique mondiale, afin de contribuer concrètement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

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Dans le cadre de sa visite, la dirigeante japonaise a prononcé un discours de politique à l’Université nationale de Hanoï.

Le 2 mai, une cérémonie solennelle a marqué la remise du Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant à l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, et à l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung.

Première visite officielle de Takaichi Sanae au Vietnam, ce déplacement constitue un jalon important, ouvrant de nouvelles perspectives et insufflant un nouvel élan à la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN