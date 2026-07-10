Dông Nai lance trois projets routiers stratégiques pour desservir l’aéroport de Long Thành

La ville de Dông Nai (Sud) a lancé, le 10 juillet, les travaux de trois grands projets routiers destinés à améliorer la desserte de l’aéroport international de Long Thành : les routes provinciales DT769, DT773 et DT770B.

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Photo : VNA/CVN

Représentant un investissement total d’environ 12 000 milliards de dôngs (soit 456,4 millions de dollars), ces infrastructures constituent des projets stratégiques visant à renforcer la connectivité régionale.

Le projet de modernisation et d'élargissement de la route DT769 porte sur un tronçon d'environ 30 kilomètres reliant le carrefour de Dâu Giây, sur la Nationale 1, au carrefour de Lôc An, où elle rejoint la Route nationale 51. Une fois achevée, cette liaison facilitera l'accès à l'aéroport de Long Thanh depuis les Hauts Plateaux du Centre et la région Centre-Sud, tout en contribuant à désengorger les principaux axes routiers existants.

Les deux autres projets concernent l'élargissement de la route DT773, longue d'environ 37 kilomètres, et la construction de la route DT770B, d'une longueur de près de 43 kilomètres. Les trois axes seront conçus pour une vitesse de 80 km/h. La DT769 devrait être mise en service en 2027, tandis que les DT773 et DT770B seront achevées en 2028.

Photo : Sy Tuyên/VNA/CVN

Selon les autorités locales, ces projets visent à compléter le réseau de transport de Dông Nai conformément au schéma directeur de développement, à renforcer les liaisons entre la région économique clé du Sud et les Hauts Plateaux du Centre, ainsi qu'à réduire les temps de trajet entre le nord et le nord-est de la province, l'aéroport de Long Thành et les ports maritimes de Cai Mép-Thi Vai et de Phuoc An.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-président du Comité populaire de Dông Nai, Nguyên Tuân Anh, a souligné l'importance stratégique de ces nouvelles infrastructures, en particulier de la route DT770B, appelée à relier les autoroutes, les zones industrielles, les centres logistiques et l'aéroport de Long Thành.

Une fois mises en service, ces infrastructures ouvriront de nouveaux corridors de transport, contribueront à fluidifier la circulation, à réduire les coûts logistiques et à améliorer les connexions entre les zones industrielles, les ports maritimes et l'aéroport. Elles devraient ainsi renforcer l'attractivité de Dông Nai pour les investisseurs et soutenir le développement des industries manufacturières, de la logistique et des services à forte valeur ajoutée.

VNA/CVN