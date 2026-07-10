Le Vietnam accélère le développement de la logistique agricole

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a récemment publié un plan de développement du système logistique pour la période 2026-2030, considéré comme une solution stratégique destinée à poser les bases d’une croissance durable du secteur agricole dans les années à venir.

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Photo : VNA/CVN

L’un des objectifs majeurs de ce plan prévoit que, d’ici 2030, l’ensemble des zones de production agricole, forestière et halieutique concentrées bénéficiera de services logistiques complets, comprenant la traçabilité, le contrôle sanitaire, l’inspection, la certification de qualité, ainsi que la transformation et le développement des marchés.

Cette orientation répond aux exigences croissantes du commerce international, où les normes et barrières techniques jouent désormais un rôle déterminant dans l’accès des produits agricoles aux marchés à forte valeur ajoutée.

Pour garantir le succès de cette ambition, le plan impose aux 34 provinces et villes nationales d'élaborer une planification rigoureuse et de mobiliser les ressources nécessaires au développement de leurs infrastructures logistiques. L'accent sera mis sur la construction d'entrepôts, de zones de stockage et de moyens de transport adaptés aux spécificités locales, tout en assurant une connexion fluide avec les hubs régionaux, les ports maritimes, les autoroutes et les postes-frontières.

L'intégration de la logistique aux plans de développement agricole de chaque localité, en s'appuyant sur les liens régionaux, permettra aux collectivités locales de combler proactivement les lacunes de la chaîne d'approvisionnement et de mettre fin au développement fragmenté pour bâtir un réseau synchrone et interconnecté, capable d'optimiser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Par ailleurs, l’objectif de faire en sorte que 80% des entreprises de logistique agricole adoptent les technologies numériques constitue un fondement essentiel pour développer des chaînes d’approvisionnement intelligentes. L’application de l’intelligence artificielle, de la blockchain et du big data permettra d’améliorer la gestion de la chaîne du froid, la traçabilité ainsi que le suivi des cargaisons en temps réel.

Ces innovations technologiques visent non seulement à réduire les délais et les coûts de circulation des marchandises, mais aussi à offrir aux entreprises une visibilité totale sur le parcours de leurs lots afin de réagir promptement à tout incident.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la promotion de chaînes logistiques vertes reliant les différentes régions du pays aux réseaux internationaux grâce à des systèmes de transport multimodaux constitue une orientation proactive pour accompagner la transition vers un modèle de développement économique durable.

Actuellement, malgré des performances élevées en matière de production et de qualité, l’agriculture vietnamienne reste confrontée à plusieurs limites, notamment des coûts logistiques élevés, un développement encore insuffisant de la chaîne du froid ainsi que des capacités limitées en matière de contrôle et de traçabilité.

La mise en place d’un système logistique moderne est donc considérée comme un levier indispensable pour transformer les atouts productifs du Vietnam en véritables avantages commerciaux, permettant aux produits agricoles nationaux d’accéder plus rapidement aux marchés internationaux tout en augmentant leur valeur ajoutée.

VNA/CVN