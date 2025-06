Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, inaugure l’exposition "Nguyên Van Linh - Vie et œuvre"

Le Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam a organisé, le 29 juin à Hanoï, l’exposition intitulée "Le secrétaire général du Parti Nguyên Van Linh - Vie et œuvre" afin de rendre hommage aux grandes contributions de ce dirigeant envers le Parti, la nation et le peuple, à l’occasion du 110 e anniversaire de sa naissance (1 er juillet 1915 - 1 er juillet 2025).

>> Le secrétaire général Tô Lâm appelle à renforcer la sécurité nationale

>> Éveiller l’aspiration à l’ascension nationale

>> La force de la solidarité

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie et procédé à la coupure du ruban d’inauguration.

L’exposition présente plus de 200 documents, photographies et objets, retraçant le parcours de vie et la carrière révolutionnaire de l’ancien dirigeant vietnamien. L’événement vise à valoriser les traditions révolutionnaires, à cultiver l’amour de la Patrie et la fierté nationale, encourageant les générations actuelles à œuvrer pour le Vietnam puissant et prospère.

Dans son discours d’ouverture, le chef du Bureau du Comité central du Parti, Lê Hoài Trung, a rappelé que le Parti reconnaît Nguyên Van Linh comme un disciple éminent du Président Hô Chi Minh, un membre du Parti communiste fidèle, courageux et dévoué, qui avait consacré sa vie à l’idéal de l’indépendance nationale et du socialisme, au bonheur du peuple. Il fut un dirigeant de grande stature, respecté tant au sein du Parti, de l’armée que du peuple, et un ami digne de confiance sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung a exprimé le souhait que l’exposition mette en lumière les contributions exceptionnelles et l’exemplarité de Nguyên Van Linh, aussi bien dans son travail que dans sa vie quotidienne. À travers ce regard rétrospectif, l’exposition permet de mieux comprendre les périodes difficiles traversées par le pays au XXe siècle, tout en mettant en évidence l’ampleur historique des victoires remportées sous la direction du Parti, avec un rôle de premier plan joué par des dirigeants comme Nguyên Van Linh.

Parmi ses contributions marquantes, figurent notamment les articles très connus dans la rubrique "Les choses à faire immédiatement", publiés sur le journal Nhân Dân (Le Peuple), qu’il initia et rédigea lui-même. Ces textes ont insufflé un élan nouveau à la société, prônant l’exemplarité entre les paroles et les actes, traitant des problèmes sociaux urgents, luttant contre les pratiques malsaines et contribuant à assainir l’appareil du Parti et de l’État.

VNA/CVN