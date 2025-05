Le secrétaire général de l'ONU souligne le rôle des opérations de paix des Nations unies

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant depuis la capitale allemande Berlin à l'occasion de la Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix 2025, il a salué les opérations de maintien de la paix pour avoir aidé de nombreux pays, qualifiant ces efforts de "symbole le plus reconnu de la capacité du monde à se réunir pour aider les pays à passer du conflit à la paix".

Le secrétaire général a rappelé que 4.400 casques bleus ont perdu la vie dans l'exercice de leur devoir au fil des décennies.

M. Guterres a également rappelé les défis auxquels sont confrontés les soldats de la paix aujourd'hui, notamment des conflits complexes, une division mondiale croissante, la désinformation, le terrorisme et le crime transnational, entre autres.

Selon le chef de l'ONU, "nous sommes actuellement confrontés au plus grand nombre de conflits depuis la fondation des Nations unies, et un nombre record de personnes fuyant à travers les frontières en quête de sécurité et de refuge".

Il a demandé davantage d'efforts pour rendre les opérations de maintien de la paix plus adaptables, plus flexibles et plus résilientes, ajoutant que ces opérations ne peuvent réussir que lorsqu'elles sont appuyées par des mandats robustes et des contributions claires, prévisibles et soutenues.

L'événement de deux jours joue le rôle de forum politique rassemblant des représentants d'environ 130 pays qui viennent y discuter de l'avenir du maintien de la paix.

Xinhua/VNA/CVN