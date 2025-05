Le chef de l'ONU "gravement préoccupé" par les récentes attaques de drones à Port-Soudan

>> Les récentes attaques à Port-Soudan sont une "escalade majeure"

Photo : Kyodo/VNA/CVN

"Le secrétaire général prévient que cette escalade majeure pourrait entraîner des pertes civiles à grande échelle et une destruction accrue d'infrastructures essentielles", a-t-il indiqué lors d'un point de presse quotidien.

M. Guterres est préoccupé par le fait que le conflit a gagné la région servant de refuge à un grand nombre de personnes déplacées de la capitale soudanaise, Khartoum, selon le porte-parole.

Depuis janvier, les attaques multipliées dans tout le pays contre des centrales électriques et d'autres infrastructures essentielles ont perturbé l'accès des civils à l'électricité, aux soins de santé, à l'eau potable et à la nourriture.

Selon M. Haq, le chef de l'ONU réitère que toutes les parties au conflit doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international en ne pas ciblant les civils et les biens de caractère civil, prendre toutes les précautions possibles pour éviter et, en tout état de cause, réduire au minimum les pertes civiles accidentelles, et permettre et faciliter le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire destinée aux civils dans le besoin.

Le secrétaire général appelle les parties à s'engager de manière constructive dans les mécanismes de soutien à la médiation déjà en place pour aider les parties à parvenir à une solution politique, réaffirmant le soutien continu des Nations unies pour aider à trouver une issue à cette crise.

Mardi 6 mai, des attaques de drones ont frappé des sites stratégiques à Port-Soudan, dont un aéroport international, un hôtel près du palais présidentiel temporaire et un port pétrolier d'exportation.

Xinhua/VNA/CVN