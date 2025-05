Le PM australien annonce la composition de son cabinet pour son deuxième mandat

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé lundi 12 mai la composition de son cabinet pour son second mandat avant la cérémonie de prestation de serment devant se tenir mardi 13 mai avec la gouverneure générale Samantha Mostyn.

>> Les bureaux de vote ouvrent en Australie pour les législatives

>> Australie : le gouvernement d'Anthony Albanese prêtera serment la semaine prochaine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"J'ai l'intention de recommander à la gouverneure générale, Son Excellence Samantha Mostyn, la composition suivante du cabinet qui prêtera serment demain à 9 heures. Elle sera suivie d'une réunion du cabinet au complet ici au Parlement", a déclaré M. Albanese.

Il a ajouté que les travaillistes disposaient du plus grand caucus de l'histoire depuis la fédération.

En date de lundi 12 mai, le parti travailliste était en passe de remporter une nette majorité d'environ 93 des 150 sièges de la chambre basse du Parlement, 83,9% des votes ayant été dépouillés, tandis que cinq autres sièges restaient "incertains", selon l'Australian Broadcasting Corporation.

Les travaillistes n'ont jamais détenu plus de 90 sièges à la chambre basse du Parlement et aucun parti n'en a jamais détenu plus de 94.

En annonçant son nouveau cabinet, M. Albanese a déclaré qu'il s'agirait d'un "caucus débordant de capacités, de talents et d'énergie, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat".

M. Albanese a exhorté les membres élus de son parti travailliste à continuer de travailler pour tous les Australiens après leur réélection lors du caucus travailliste qui s'est réuni vendredi dernier 9 mai.

AFP/VNA/CVN