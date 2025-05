Malaisie et R. de Corée organisent leur 9e cycle de négociations pour un accord de libre-échange

Le 9 e cycle de négociations pour un accord de libre-échange bilatéral (ALE) entre la Malaisie et la République de Corée débutera le 13 mai, selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée.

>> La Malaisie offre des incitations aux investisseurs dans un méga projet immobilier

>> La Malaisie libère et renforce son écosystème e-commerce

>> La R. de Corée et la Malaisie tiennent leur 9e cycle de négociations sur un accord de libre-échange

>> Organiser leur 8e cycle de négociations sur un accord de libre-échange bilatéral

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le dernier cycle de négociations en vue d'un ALE devrait débuter à Kuala Lumpur pendant trois jours et réunir quelque 70 responsables commerciaux des deux pays. La Malaisie et la R. de Corée cherchent à progresser dans huit domaines distincts, notamment l'accès aux marchés des biens et des services, ainsi que la coopération économique, a indiqué le ministère.

Après une interruption de cinq ans, les deux pays ont convenu de reprendre leurs négociations d'ALE en mars dernier. La République de Corée a déjà conclu un ALE avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), mais elle cherche à conclure des accords de libre-échange distincts avec certains membres, dont la Malaisie.

Kwon Hye-jin, directeur général des négociations d'ALE au ministère, a déclaré qu'un ALE bilatéral avec la Malaisie, un marché prometteur dans la région ASEAN, aiderait grandement les entreprises coréennes à renforcer leur compétitivité sur le marché mondial et à atténuer les incertitudes liées aux risques croissants liés aux mesures tarifaires américaines et à la propagation du protectionnisme commercial mondial.

won Hye-jin a ajouté que le gouvernement engagerait activement des discussions avec la Malaisie afin de conclure les négociations d'ALE dans les meilleurs délais.

VNA/CVN