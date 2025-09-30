Aux États-Unis, amende impossible pour un robotaxi en infraction

Peut-on mettre une amende à un robotaxi en cas d'infraction ? La police américaine a récemment appris à ses dépens qu'elle n'avait pas les outils pour le faire, lorsqu'un véhicule sans chauffeur a fait un demi-tour illégal.

Les agents de San Bruno, en Californie, ont arrêté vendredi soir 26 septembre la voiture Waymo responsable de cette entorse flagrante au code de la route. Mais ils ont dû la laisser partir.

"Étant donné qu'il n'y avait pas de conducteur humain, un PV n'a pas pu être émis", a expliqué sur les réseaux sociaux la police de la ville, située au sud de San Francisco. "Nos carnets de contraventions n'ont pas de case +robot+."

Cette situation est "une première" pour les forces de l'ordre locales, a poursuivi la police, qui ajoute avoir contacté Waymo "pour les informer du +bug+".

Waymo a répondu à l'AFP que son système de conduite autonome a été conçu pour respecter les règles.

"Nous examinons cette situation et sommes engagés à améliorer la sécurité routière grâce à nos apprentissages continus et notre expérience," a déclaré l'entreprise.

Waymo exploite des flottes de taxis sans conducteur dans une poignée de grandes villes américaines et leurs banlieues, notamment San Francisco et Los Angeles.

Ces véhicules - des Jaguars blanches équipées d'une multitude de capteurs - naviguent dans des environnements urbains connus grâce à un système de cartographie et de calcul embarqué.

Malgré leur apparence déconcertante, avec un siège avant vide et un volant qui tourne tout seul, cette offre de robotaxis a su trouver son public.

