Lancement du 76e Congrès international d'astronautique à Sydney

Le 76 e Congrès international d'astronautique (IAC 2025) s'est ouvert lundi 29 septembre à Sydney, réunissant des milliers de professionnels de l'espace, de décideurs, d'universitaires, de chefs de file du secteur, d'astronautes et d'étudiants du monde entier.

>> Retour sur Terre des premiers Indien, Polonais et Hongrois à aller dans l'ISS

>> L'astronaute américain Jim Lovell, naufragé miraculé de l'espace, est mort

>> La mission SpaceX Crew 10 entame son retour sur Terre

Photo : CTV/CVN

Cet événement, qui se tient sur cinq jours sous le thème "Espace durable : Terre résiliente", servira de plateforme mondiale pour encourager le dialogue, la collaboration et l'innovation sur des solutions basées sur l'espace pour la Terre et au-delà, a indiqué dans un communiqué l'organisateur de l'événement, la Fédération internationale d'astronautique (FIA).

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, le Prix mondial de l'espace 2025 de l'IAF dans la catégorie par équipes a été remis à l'équipe de mission chinoise Chang'e-6.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la FIA, Clay Mowry, a fait savoir que cet événement comprenait plus de 40 tables rondes sur divers sujets, environ 200 sessions techniques et quelque 200 stands dans le hall d'exposition.

Bian Zhigang, directeur adjoint de l'Administration nationale de l'espace de Chine, a déclaré pendant un événement plénier de l'IAC 2025 que la Chine accordait une grande attention à la lutte contre le changement climatique à l'aide des technologies spatiales, et qu'elle était disposée à faire tout son possible pour développer une Terre résiliente avec ses partenaires internationaux.

Xinhua/VNA/CVN