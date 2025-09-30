Espagne : le niveau d'alerte pluies/inondations abaissé dans la région de Valence

L'agence météorologique nationale espagnole a baissé mardi 30 septembre le niveau d'alerte pluie pour la région de Valence (Est), au lendemain des pluies torrentielles qui ont fait craindre des inondations meurtrières comme l'an dernier au même endroit.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le niveau d'alerte pour cette région en bord de Méditerranée est passé de rouge, son niveau le plus élevé, à jaune, a déclaré l'AEMET dans un communiqué.

Certaines zones des îles Baléares étaient également en alerte jaune, un niveau qui ne signifie aucun risque pour la population.

Lundi 29 septembre, l'alerte rouge avait réveillé les mauvais souvenirs de la catastrophe d'octobre 2024 qui avait fait plus de 230 morts. En prévention, de nombreuses municipalités de la région de Valence avaient fermé écoles et collèges et plus d'un demi-million d'élèves n'ont pas eu cours.

La plupart des écoles devaient rouvrir mardi 30 septembre.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images ont été diffusées, montrant notamment des flots d'eau déchaînés dévalant la ville de Cullera, au sud de la capitale régionale Valence, l'une des zones les plus durement touchées.

Le maire de Cullera, Jordi Mayor, a déclaré que le fait que les gens aient répondu aux appels leur demandant de rester chez eux "a évité de nombreuses tragédies".

"S'il y avait eu une personne âgée, quelqu'un avec des difficultés de mobilité, ou même des enfants dans les rues, les conséquences auraient pu être bien pires", a-t-il déclaré à la télévision publique espagnole.

Les inondations à Valence en octobre 2024 ont tué plus de 230 personnes. La catastrophe avait déclenché la colère des habitants qui avaient critiqué la gestion de l'alerte et des secours.

Près d'un an après, la population continue de protester, lors de manifestations régulières, accusant les responsables de ne pas avoir fourni des alertes en temps opportun.

