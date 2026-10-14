Hô Chi Minh-Ville et Incheon font front commun pour booster l’aide humanitaire

Une délégation de la Croix-Rouge d’Incheon (République de Corée), conduite par son président Cho Euiyoung, a tenu une séance de travail avec la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville et a participé, mercredi 14 octobre, à des activités de soutien aux élèves défavorisés de la ville de Thu Dâu Môt.

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Photo : VNA/CVN

Le président de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Nhut, a souhaité la bienvenue à la délégation, soulignant que cette visite contribuerait à consolider l’amitié, à faciliter le partage d’expériences et à promouvoir la coopération humanitaire entre les deux organisations.

Alors que les relations entre le Vietnam et la République de Corée continuent de s’approfondir, la coopération humanitaire revêt une importance concrète pour promouvoir la solidarité, la responsabilité communautaire et le soutien aux personnes défavorisées.

L’accord de coopération pour la période 2024-2029 constitue une base permettant aux deux sociétés de maintenir leurs échanges, de partager leurs expériences et de mettre en œuvre des activités humanitaires répondant aux besoins réels, a-t-il fait valoir.

La Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer ses liens avec son homologue d’Incheon dans des domaines tels que la promotion du don de sang volontaire, les soins de santé communautaires, le soutien aux enfants et aux groupes vulnérables, ainsi que le développement des réseaux de bénévoles et de jeunes de la Croix-Rouge, a-t-il poursuivi.

Définir les priorités

Il a ajouté que d’autres priorités incluent l’amélioration des capacités de secourisme, le renforcement de la prévention et de la réponse aux catastrophes, ainsi que la mobilisation des entreprises, des donateurs et des ressources sociales pour mener des programmes humanitaires concrets, efficaces et durables, atteignant les bénéficiaires appropriés en temps opportun.

S’appuyant sur les premiers résultats de la coopération, Nguyên Minh Nhut a appelé les deux sociétés à maintenir des échanges réguliers, à partager de manière proactive informations et expériences, et à élaborer conjointement des initiatives humanitaires adaptées à leurs contextes respectifs.

Des programmes et activités concrets contribueront à approfondir une coopération de fond et à promouvoir les valeurs humanitaires au sein de la communauté, a ajouté le représentant de la partie hôte.

De son côté, Cho Euiyounga salué les réalisations et les efforts de la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville en matière d’action humanitaire, de soins communautaires et de soutien aux personnes défavorisées. Il s’est dit convaincu que les liens solides unissant le Vietnam et la République de Corée, Hô Chi Minh-Ville et Incheon, ainsi que les deux organisations, offriraient une base favorable à l’élargissement de la coopération.

Les deux localités partagent des similitudes et des liens étroits, créant ainsi des opportunités d’échanges, de partage d’expériences et d’une participation accrue de la communauté et des entreprises aux activités humanitaires, a-t-il poursuivi. M. Cho a également exprimé l’espoir que cette visite marquerait une nouvelle étape vers une coopération plus approfondie, plus concrète et plus efficace, en phase avec les valeurs humanitaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

À l’issue de la séance de travail, la délégation a visité l’usine de café Meet More, située dans la commune de Dông Thanh (Hô Chi Minh-Ville).

Dans le quartier de Thu Dâu Môt, les membres de la délégation ont rendu visite à des élèves défavorisés, leur ont remis des cadeaux et des bourses d’études, et ont participé à des activités avec les enfants. Ils se sont également initiés à des métiers artisanaux traditionnels - tels que le tissage de nattes, la fabrication de tirelires en terre cuite et la production d’encens - avant de se rendre sur l’îlot Thoi Son, dans la province de Dông Thap, pour découvrir la vie culturelle locale et les traditions communautaires.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération entre les deux Croix-Rouges, visant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles tout en créant des opportunités pour des programmes humanitaires conjoints et une mobilisation accrue des ressources sociales au profit des communautés locales, en particulier des enfants et des groupes vulnérables.

VNA/CVN