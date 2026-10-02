Le Vietnam intensifie la recherche et l’identification des restes des martyrs

Dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs", les localités vietnamiennes intensifient leurs efforts afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026, témoignant de la profonde reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.

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Photo : VNA/CVN

Dans la province méridionale de Tây Ninh, le Comité populaire provincial et le Comité de pilotage provincial chargé de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes des martyrs ont appelé les organismes, unités, anciens combattants et habitants à fournir des informations utiles aux recherches dans la commune de Bên Câu.

Cet appel vise notamment à vérifier des informations concernant une fosse commune qui pourrait contenir les restes de 16 soldats vietnamiens tombés au combat dans le hameau de Tân Lâp, commune de Bên Câu. Selon des données fournies par l’organisation américaine Mission POW-MIA, cette fosse commune serait située aux coordonnées 1229437 - 625322.

Le 20 août, le Commandement militaire de Tây Ninh a constitué une équipe de travail chargée de coordonner avec les autorités de la commune de Bên Câu des opérations d’enquête et de collecte d’informations sur le terrain. Le 16 septembre, le Comité de pilotage provincial a organisé un séminaire thématique afin d’examiner et de recouper les informations disponibles. Les participants et experts ont estimé que les données fournies par Mission POW-MIA concordaient avec les données historiques relatives aux combats de la 429e Brigade des forces spéciales.

Sur cette base, le séminaire a estimé que l’existence d’une fosse commune de martyrs non encore retrouvée aux coordonnées indiquées était fondée et a recommandé au Comité de pilotage provincial d’organiser rapidement les recherches et les opérations de récupération.

Afin de disposer de davantage d’éléments permettant de déterminer avec précision le lieu concerné, les autorités provinciales de Tây Ninh appellent les anciens combattants, anciens guérilleros, miliciens, personnes ayant participé aux combats ou aux opérations de soutien dans cette région, ainsi que les familles de martyrs et les habitants ayant vécu dans le hameau de Tân Lâp, à fournir toute information utile.

Les informations recherchées portent notamment sur le déroulement des combats, les lieux d’inhumation, les endroits où les corps des soldats tombés au combat avaient été rassemblés par l’ennemi, ainsi que les changements intervenus dans les repères géographiques et le paysage au fil du temps.

Chaque information, même la plus modeste, peut constituer un élément précieux permettant d’accélérer les vérifications et les recherches, afin de ramener les restes des héros tombés pour la Patrie auprès de leurs familles et de leurs camarades, répondant ainsi à l’attente profonde et légitime de leurs proches.

Ces dernières années, Tây Ninh a obtenu des résultats importants dans cette mission sacrée. Au 21 août 2026, la province avait achevé le prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs dont les restes n’avaient pas encore été retrouvés. Les unités compétentes avaient effectué des prélèvements en vue d’analyses ADN sur 18.593 tombes, dont 15.336 remplissaient les conditions nécessaires, soit 82,48 %.

Au cours de la deuxième phase de la 25e période de recherche, pendant la saison sèche 2025-2026, les équipes K de Tây Ninh ont retrouvé et regroupé 358 restes de martyrs, dont 12 au Vietnam et 346 au Cambodge. Ces efforts contribuent à permettre aux héros tombés pour la Patrie de retrouver leur terre natale et de reposer en paix auprès de leurs compatriotes.

Dans la province montagneuse de Son La, le 1er octobre, le Comité de pilotage 515 provincial, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Sông Ma, a organisé une cérémonie solennelle de recueillement, de commémoration et d’inhumation de deux restes de martyrs.

Auparavant, grâce aux informations fournies par la population, les forces compétentes avaient identifié un terrain situé dans le jardin familial de Deo Van Thiêm, dans le hameau de Cang Kiêng, commune de Chiêng Khoong, comme le lieu d’inhumation de deux soldats vietnamiens tombés pendant la résistance contre les colonialistes français.

Photo : VNA/CVN

Les recherches ont rencontré de nombreuses difficultés en raison du temps écoulé depuis leur inhumation, ainsi que des changements du relief et du paysage. Malgré cela, les forces mobilisées ont poursuivi leurs recherches avec détermination. Le 27 septembre, elles ont retrouvé et recueilli les restes de deux martyrs, ainsi que plusieurs objets associés, notamment des ossements, des dents et des éclats d’obus.

Le Comité de pilotage 515 de Son La a ensuite établi les documents nécessaires et prélevé des échantillons biologiques en vue de l’identification par ADN. Les restes ont été remis à la commune de Sông Ma, qui a organisé une cérémonie solennelle de recueillement, de commémoration et d’inhumation au cimetière des martyrs de la commune.

Dans l’attente des résultats des analyses ADN, l’identité, le lieu d’origine, l’unité militaire et la date de sacrifice de ces deux martyrs n’ont pas encore pu être déterminés avec précision. Les recherches et les opérations d’identification se poursuivent afin de leur rendre leur identité et de les rapprocher, après tant de décennies, de leurs familles, de leurs camarades et de leur terre natale.

La recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs constituent une mission sacrée, profondément ancrée dans la tradition de reconnaissance du peuple vietnamien. Ces efforts rendent hommage aux générations de héros qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, perpétuant ainsi la tradition vietnamienne de "boire l’eau en se souvenant de sa source" et de "rendre hommage à ceux qui ont contribué à la Patrie".

VNA/CVN