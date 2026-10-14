À Hô Chi Minh-Ville, une foule émue rend hommage aux martyrs

Dès les premières heures du matin du 14 octobre, des milliers d’habitants de Hô Chi Minh-Ville se sont rassemblés le long du parcours du cortège funèbre, des fleurs blanches à la main, pour accompagner les restes des martyrs jusqu’à leur dernière demeure, au Cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Ce geste profondément humain témoigne de la gratitude infinie envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, ainsi que pour la paix dont le pays jouit aujourd’hui.

Vo Thi Bach Tuyêt, 78 ans, habitante du quartier de Gia Dinh, est arrivée dès 7 heures du matin rue Cach Mang Thang Tam, munie d’un bouquet de chrysanthèmes blancs, pour rendre hommage aux héros tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie. Elle a exprimé sa profonde émotion et son immense reconnaissance envers ceux qui ont consenti ce sacrifice.

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"Je suis profondément émue et éprouve une immense gratitude envers les héros et les martyrs qui ont donné leur vie pour que nous connaissions aujourd’hui l’indépendance et la liberté. C’est pourquoi, lorsque j’ai appris que la ville organisait l’exhumation et le rassemblement des restes de plus de 700 martyrs au parc culturel Lê Thi Riêng, avant leur inhumation au Cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, j’ai absolument tenu à être présente pour leur rendre un dernier hommage. Ces femmes et ces hommes, jeunes et moins jeunes, ont sacrifié leur sang et leur vie pour notre liberté d’aujourd’hui", a-t-elle confié.

Rendre un dernier hommage aux martyrs

Petite commerçante, Hoàng Thao Vân, habitante du quartier de Hoa Hung, a décidé de fermer boutique ce matin-là pour rendre un dernier hommage aux martyrs. "J’ai acheté trois bouquets de fleurs afin d’en partager avec les habitants qui n’avaient pas eu le temps d’en acheter pour venir leur rendre hommage. J’espère que tous ceux qui passeront aujourd’hui par cette rue prendront un instant pour s’arrêter et accompagner les martyrs dans leur dernier voyage", a-t-elle déclaré.

Ayant appris que Hô Chi Minh-Ville organisait une cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes des héros morts pour la Patrie au parc culturel Lê Thi Riêng, Lê Thanh Phong et son épouse ont fait le voyage depuis la province de Dông Thap dès la veille afin de se joindre à la foule et d’exprimer leur profonde reconnaissance envers ces enfants éminents de leur terre natale, tombés pour la Patrie.

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Pour Lê Thanh Phong, plus nous vivons dans la paix et l’abondance, plus nous devons mesurer la valeur des sacrifices consentis par les générations précédentes et leur témoigner notre reconnaissance.

Au passage du cortège transportant les restes des martyrs, la foule massée de part et d’autre de la rue s’est recueillie dans un silence presque total. Beaucoup se sont inclinés respectueusement, tandis que d’autres ne pouvaient retenir leurs larmes.

"J’ai eu la chance d’entendre des récits sur les opérations de recherche et de rassemblement des restes des martyrs au parc culturel Lê Thi Riêng. Certains détails m’ont profondément bouleversée, notamment le fait que des restes aient été retrouvés superposés les uns aux autres et que certains martyrs aient été sauvagement torturés avant de mourir. Le sacrifice de ces aînés, de ces oncles et tantes, de ces hommes et de ces femmes force le respect et l’admiration. Je m’incline avec recueillement devant la mémoire des martyrs", a témoigné Lê Thi Vân, habitante du quartier de Nhiêu Lôc.

Les fleurs blanches brandies par les habitants, leurs gestes empreints de respect et leurs inclinations silencieuses ont exprimé, mieux que mille paroles, l’immense gratitude du peuple envers ceux qui sont tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

VNA/CVN