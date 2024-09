Japon

Le prochain Premier ministre Ishiba veut convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre

>> Japon : Takaichi et Ishiba s'affrontent au second tour pour la présidence du PLD

>> Shigeru Ishiba élu chef du parti au pouvoir au Japon

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je pense qu’il est important que le nouveau gouvernement soit jugé par le peuple le plus tôt possible et, si les conditions sont réunies, j’espère convoquer des élections (législatives) anticipées le 27 octobre", a déclaré le futur chef du gouvernement lors d'un point-presse.

"Je suis conscient qu’il est assez inhabituel que quelqu’un qui n’est (encore) pas Premier ministre fasse ce genre de déclarations… mais je ne pense pas que ce soit inapproprié", a-t-il ajouté.

L'ancien ministre de la Défense a été élu vendredi 27 septembre chef du Parti libéral-démocrate (PLD), le parti au pouvoir.

M. Ishiba succédera à ce titre au poste de Premier ministre à Fumio Kishida, qui avait renoncé cet été à briguer un nouveau mandat.

Vendredi 27 septembre, le prochain chef du gouvernement avait déclaré vouloir convoquer des élections anticipées pour consolider son mandat "dès que possible", sans plus de détails.

AFP/VNA/CVN