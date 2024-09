Conflit israélo-palestinien

Le chef de la politique étrangère de l'UE appelle à des efforts immédiats en vue de la solution à deux États

Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a souligné vendredi 27 septembre la nécessité de déployer des efforts immédiats en faveur de la solution à deux États, plutôt que d'attendre un cessez-le-feu, pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

"Si vous voulez construire la solution à deux États, n'attendez pas le cessez-le-feu. Commencez à y travailler dès maintenant", a-t-il dit à New York devant le Conseil sur les relations internationales, un influent groupe de réflexion américain sur la politique étrangère.

L'idée selon laquelle nous pouvons commencer à construire la paix après avoir arrêté la guerre est utopique et totalement contraire à la sombre réalité, a poursuivi M. Borrell, qui est également vice-président de la Commission européenne. "Nous devons faire coïncider les deux processus", a-t-il indiqué.

M. Borrell a défendu la solution de la création d'un État palestinien lors de plusieurs événements en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies.

Lors d'une réunion ministérielle parallèle le même jour sur le processus de paix au Moyen-Orient, il a dit : "Nous avons une responsabilité envers des milliers et des milliers d'enfants innocents qui ont été tués", tout en avertissant que la façon dont Israël a mené les guerres au Moyen-Orient n'est certainement pas un moyen d'assurer la sécurité d'Israël.

"Ces attaques contre le Liban ont fait un si grand nombre de victimes civiles qu'elles ne peuvent être justifiées par le droit à la défense", a noté Josep Borrell.

Israël bombarde le Liban depuis lundi matin 23 septembre, tuant à ce jour plus de 700 personnes et en blessant près de 2.200 autres, selon les chiffres publiés par le ministère libanais de la Santé.

M. Borrell a également promis que l'UE continuerait à soutenir l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

"Nous sommes le plus grand soutien de l'UNRWA. Nous réaffirmons notre engagement inébranlable à fournir des ressources essentielles pour assurer la continuité des opérations de l'agence et nous appelons la communauté internationale à nous rejoindre dans cet effort", a-t-il dit M. Borrell lors de la réunion au niveau ministériel de l'UNRWA à New York.

"Ensemble, nous pouvons faire une différence tangible dans la vie de millions de personnes, rien de moins que cela", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN