L'Assemblée générale de l'ONU entame son débat général sur fond d'appels à renforcer la coopération mondiale

Le débat général de la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a débuté mardi 24 septembre sur fond d'appels croissants à une meilleure coopération internationale afin de relever des défis comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, tout en s'attaquant aux retombées des conflits en cours et des crises sanitaires mondiales.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La session a vu les dirigeants du monde se rendre à New York pour prononcer leurs déclarations à l'occasion de discussions de haut niveau portant sur la menace existentielle que représente l'élévation du niveau de la mer, mais aussi sur la nécessité d'accélérer la lutte contre les risques croissants de résistance des maladies aux antimicrobiens, ou encore la promotion des objectifs à long terme des Nations unies en matière de désarmement nucléaire mondial, avec notamment une réunion plénière marquant la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

Le président de la 79e session de l'AGNU, Philemon Yang, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que le débat général restait "l'une des plateformes les plus inclusives, représentatives et influentes pour la réflexion mondiale et l'action collective". "Cette année, l'urgence de notre tâche ne peut être surestimée", a-t-il ajouté.

Les pays membres ont pris du retard dans la poursuite des Objectifs de Développement Durable (ODD), a-t-il indiqué. A cinq ans seulement de leur échéance, moins de 18% des ODD ont en effet été atteints. Dans le même temps, la crise climatique n'est "plus une menace lointaine", elle est "ici et maintenant, ravageant les écosystèmes et détruisant les moyens de subsistance de communautés entières".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Yang a également évoqué les conflits qui font rage du Moyen-Orient à l'Ukraine et d'Haïti au Soudan du Sud. "J'appelle à un cessez-le-feu immédiat dans tous ces conflits", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ouvert le débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, affirmant que l'état actuel du monde était intenable à long terme, mais que travailler ensemble permettrait de trouver des solutions.

"Cela nécessite de nous assurer que les mécanismes internationaux de résolution des problèmes permettent réellement de résoudre les problèmes. Il est temps d'instaurer une paix juste fondée sur la Charte des Nations unies, le droit international et les résolutions de l'ONU", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN