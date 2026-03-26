La Bourse de Paris fléchit face aux incertitudes autour du Moyen-Orient

La Bourse de Paris évoluait dans le rouge jeudi 26 mars, les investisseurs doutant d'une fin rapide du conflit au Moyen-Orient avec des déclarations contradictoires de Washington et Téhéran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,62%, soit 48,68 points, pour s'établir à 7.797,87 points. La veille, l'indice avait gagné 1,33% à 7.846,55 points.

Les indices boursiers européens cèdent du terrain, "les investisseurs cherchant des signes concrets de progrès vers un accord de paix entre Washington et l'Iran et la reprise du transit de pétrole et de gaz via le détroit d'Ormuz", commente Derren Nathan, responsable de la recherche actions chez Hargreaves Lansdown.

Donald Trump a assuré que Téhéran, malgré ses dénégations, participe bien à des pourparlers et veut un accord pour mettre fin à la guerre.

"Ils négocient, et ils veulent absolument conclure un accord, mais ils ont peur de le dire" par crainte de "se faire tuer par les leurs", a affirmé le président américain mercredi soir devant un parterre de parlementaires républicains à Washington.

Une proposition américaine pour faire taire les armes, qui, selon des médias américains et israéliens, contient quinze points, a été transmise à l'Iran par Islamabad, en bons termes avec les deux pays, selon deux hauts responsables pakistanais.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a maintenu que l'Iran n'a "pas l'intention de négocier" et compte "continuer à résister".

"Les signaux contradictoires entre Washington et Téhéran entretiennent une forte incertitude, avec des négociations évoquées d'un côté… et rejetées de l'autre", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

"Il faudra probablement un accord formel, ou au moins un retour à la table des négociations, pour stabiliser davantage les marchés", souligne M. Nathan.

La France réunira lundi 30 mars un G7 avec les ministres des Finances, ceux de l'Énergie et les responsables des banques centrales, a annoncé jeudi 26 mars le ministre français de l'Économie Roland Lescure, sur la radio RTL.

La France préside le G7 depuis janvier et a programmé un sommet de ce groupe qui réunit Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, à Évian mi-juin. Jeudi 26 mars et vendredi 27 mars, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se réunissent à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, pour discuter du conflit au Proche et Moyen-Orient.

Edenred dans le rouge

Edenred, qui commercialise le Ticket Restaurant, chute à la Bourse de Paris jeudi 26 mars, après avoir annoncé être visé par une enquête de l'Autorité de la concurrence italienne faisant suite à la plainte d'acteurs de la grande distribution pour abus de position dominante.

Vers 09h50 heure de Paris, le titre Edenred dévissait de 11,81% à 16,39 euros. Dans son sillage, Pluxee cédait 5,08% à 10,08 euros.

AFP/VNA/CVN