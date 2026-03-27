Australie : trois sites majeurs de production de GNL interrompus au passage d'un cyclone

Un cyclone longeant la côte ouest de l'Australie a provoqué des coupures dans trois des plus grands sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, ont indiqué vendredi 27 mars les géants de l'énergie Chevron et Woodside, quand la tension au Moyen-Orient perturbe déjà fortement l'approvisionnement de ce combustible.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL et le principal fournisseur de gaz liquéfié aux pays d'Asie qui subissent de plein fouet les perturbations de l'approvisionnement en hydrocarbures provoquées par le blocage du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran, en représailles aux attaques israélo-américaines.

Les sites exploités par Chevron, Gorgon et Wheatstone, fournissent à eux deux environ 5% du GNL mondial selon l'entreprise, quand l'usine de Karratha de Woodside traite le gaz provenant de l'une des plus importantes exploitations gazières offshore du monde.

"Chevron Australie s'efforce de rétablir la production dans les infrastructures gazières de Gorgon et de Wheatstone à la suite d'interruptions de production", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Les deux usines ont subi des interruptions jeudi après-midi 26 mars alors que le cyclone tropical Narelle menaçait au large des côtes de l'Australie-Occidentale. L'usine de Gorgon, la plus grande des deux, continuait de fonctionner à capacité réduite, a précisé Chevron.

À pleine capacité, elle peut produire plus de 15 millions de tonnes de gaz par an et Wheatstone près de neuf millions de tonnes.

La société pétrolière et gazière australienne Woodside Energy a à son tour indiqué vendredi 27 mars que son site de Karratha, dans l'État d'Australie-Occidentale, avait également subi une "interruption de production".

"Si la production ou les installations devaient subir un impact significatif, Woodside informerait le marché conformément à ses obligations", a déclaré la société dans un communiqué.

Le cyclone tropical Narelle longe les côtes de l'Australie-Occidentale vendredi après-midi. Il se déplace vers le sud, s'éloignant progressivement des sites côtiers de Gordon, Wheatstone et Karratha, mais souffle dans son sillage des vents pouvant atteindre 200 kilomètres à l'heure.

"Au pire moment"

"Cette perturbation" arrive "au pire moment" car elle vient réduire encore davantage les approvisionnements en carburant déjà mis à rude épreuve par la tension au Moyen-Orient et "ne contribue guère à rassurer les importateurs de GNL quant à la fiabilité de l'approvisionnement en GNL", a déclaré Josh Runciman, analyste du secteur gazier.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Les prix du GNL dans certains pays d'Asie qui dépendent fortement des importations de carburants, notamment de l'Australie, ont plus que doublé depuis le début du conflit fin février. Par exemple, 40% du GNL du Japon provient d'Australie, selon l'Association asiatique du gaz naturel et de l'énergie.

Le Qatar, sur le podium des exportateurs mondiaux de GNL derrière les Etats-Unis, a vu ses exportations chuter avec le conflit entamé depuis près d'un mois, les méthaniers évitant le détroit d'Ormuz fermé de facto.

Le président américain Donald Trump a partiellement apaisé les marchés de l'énergie jeudi 27 mars après son annonce de repousser une deuxième fois la date limite de l'ultimatum fixé à l'Iran pour rouvrir le passage maritime stratégique, mais ils restent méfiants vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, dépassant toujours les 100 dollars.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré que les exportations australiennes de GNL étaient devenues "plus essentielles que jamais".

"Mais l'Australie ne pourra pas, à elle seule, compenser l'intégralité du manque de GNL en provenance du Moyen-Orient", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Canberra en début de semaine.

Alors que les bénéfices de l'industrie du GNL devraient augmenter dans le sillage de la crise, des médias australiens ont rapporté que l'Australie envisagerait d'instaurer une nouvelle taxe sur les bénéfices exceptionnels des exportateurs.

AFP/VNA/CVN







