La Bourse de Paris poursuit sa détente sur fond de baisse du pétrole

La passe de trois : la Bourse de Paris a terminé en hausse pour la troisième journée d'affilée, portée par des espoirs de négociations au Moyen-Orient et la baisse tangible des prix du pétrole.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'ensemble des valeurs du CAC 40 a progressé en moyenne de 1,33% soit 102,63 points à 7.846,55 points. La veille, l'indicateur parisien de référence avait augmenté de 0,23%, soit 17,72 points, pour s'établir à 7.743,92 points.

L'indice est toujours loin d'avoir compensé son fort recul dû à la guerre contre l'Iran lancée par les États-Unis et Israël le 28 février — il se trouvait encore au-dessus du seuil des 8.000 points le 12 mars.

Paris comme les autres places européennes ont été sensibles à l'offre américaine d'un plan de paix qui a détendu le marché du pétrole, malgré son rejet pour l'instant par Téhéran.

"Que va-t-il se passer maintenant que l'Iran rejette la proposition de Trump?", se demande Fawad, analyste de marché à FOREX.com.

"Les risques restent orientés à la baisse pour les principaux indices boursiers, et à la hausse pour le pétrole brut", ajoute-t-il.

Une certaine détente était également perceptible sur le marché de la dette des États, avec une baisse du taux d'intérêt.

Le rendement de la dette française à dix ans retombait à 3,65% contre 3,76% la veille.

Les taux se tendent lorsqu'il y a un risque d'inflation qui diminue la valeur de la créance.

Sur le plan des valeurs, la palme de la journée revient au géant franco-italien des puces STMicroelectronics (+4,49% à 28,745€).

En face, TotalEnergies cédait 0,44% à 76,87 euros.

"Des valeurs qui dépendent des taux bénéficient de la détente sur le marché obligataire, notamment les plus endettées pénalisées par la hausse des taux", souligne Guillaume Chaloin décrypte Guillaume Chaloin, directeur des gestions d'actions de Delubac AM.

AFP/VNA/CVN