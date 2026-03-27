Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible

La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi 26 mars, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la tension à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi S&P 500 de 1,74% mais c'est l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, qui a particulièrement souffert, glissant de 2,38%.

Après une nette détente, qui avait vu la référence américaine de l'or noir, le West Texas Intermediate (WTI), approcher les 80 dollars le baril, les prix ont rebondi jeudi 26 mars, frôlant 95 dollars.

Signe de cette crispation, le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans remontait, à 4,372%, contre 4,328% à la clôture la veille, proche de ses plus hauts depuis juillet.

"Nous sommes dans la quatrième semaine de conflit et les prix du pétrole ne pourront pas rester à ces niveaux beaucoup plus longtemps sans que cela ne joue sur l'inflation et l'économie toute entière", a prévenu Peter Cardillo.

À la cote, Meta reculait (-2,84%) au lendemain de sa condamnation par un jury de Los Angeles pour avoir contribué à la dépression d'une adolescente californienne via son réseau social Instagram.

Contraint de verser 4,2 millions de dollars dans ce dossier, le groupe se trouve exposé financièrement, des centaines de procédures similaires étant en cours aux États-Unis.

Google a également été condamné mercredi 25 mars, au nom de sa plateforme YouTube, mais la maison mère Alphabet, aux activités incomparablement plus diversifiées que celles de Meta, limitait la casse sur la place new-yorkaise (-1,94%).

Le concurrent Snap, maison mère de Snapchat, abandonnait lui 2,55%. L'entreprise avait-elle choisi, à la différence de Meta, d'éviter le procès en concluant un accord amiable avec la plaignante.

Jeudi 26 mars, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Snapchat, centrée sur la protection des mineurs.

Plusieurs acteurs des puces mémoire poursuivaient leur repli après la présentation par Google, mardi 24 mars, d'un nouvel algorithme qui réduit sensiblement les besoins en mémoire des grands modèles d'intelligence artificielle (IA).

La révolution de l'IA avait créé une pénurie sur le marché des puces mémoire, utilisées en complément des processeurs qui assurent les calculs requis par l'intelligence artificielle, les GPU et CPU, faisant grimper, ces derniers mois, les cours de leurs fabricants.

Jeudi 26 mars, les grands noms américains de ce secteur comme Micron (-3,23%), Sandisk (-4,37%) ou Western Digital (-2,95%) restaient nettement dans le rouge.

AFP/VNA/CVN



