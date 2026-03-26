Apple lance des vérifications d'âge pour les utilisateurs britanniques d'iPhone

Les utilisateurs britanniques d'iPhone vont devoir prouver leur âge pour accéder à "certains services ou fonctionnalités" liés à leur compte Apple, après une mise à jour du système d'exploitation iOS, au moment où le gouvernement pousse en faveur d'une régulation plus stricte pour protéger les enfants en ligne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Vous pouvez confirmer votre âge à l'aide d'une carte de crédit ou en scannant une pièce d'identité", explique l'entreprise dans un article sur les "exigences relatives à l'âge pour la gestion d'un compte Apple au Royaume-Uni", publié mardi 24 mars sur son site.

"Si vous avez déjà un compte, Apple vérifiera si vous disposez d'un mode de paiement enregistré ou fera appel à d'autres méthodes éligibles disponibles pour confirmer que vous avez 18 ans ou plus", ajoute-t-elle.

Les personnes qui ne prouvent pas leur âge seront soumises aux mêmes filtres de contenu en ligne et aux mêmes outils de sécurité des communications que ceux appliqués aux comptes pour enfants.

Cela inclut des fonctionnalités détectant la nudité dans les photos et les appels vidéo, ainsi que des restrictions plus larges sur les contenus en ligne.

"La décision d'Apple de faire du Royaume-Uni l'un des premiers pays au monde à bénéficier de nouvelles protections en matière de sécurité des enfants sur les appareils est une véritable avancée pour les enfants et les familles", s'est félicité un porte-parole de l'Ofcom, le gendarme britannique des médias, en réponse à l'AFP.

La récente loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) a instauré des mesures pour protéger les mineurs des contenus préjudiciables.

Pour accéder à de tels contenus, les utilisateurs doivent depuis juillet dernier prouver leur âge via des méthodes sécurisées (reconnaissance faciale, vérification d'identité, etc.).

L'Ofcom, qui dit avoir "travaillé en étroite collaboration" avec Apple, souligne cependant que cette loi n'impose aucune obligation aux boutiques d'applications ni à iOS.

AFP/VNA/CVN