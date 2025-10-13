La Bourse de Paris optimiste malgré les tensions commerciales et l'instabilité politique

La Bourse de Paris effaçait lundi matin 13 octobre une partie de sa baisse de vendredi 10 octobre, malgré l'instabilité politique dans le pays et les tensions commerciales entre Washington et Pékin de vendredi 10 octobre, le président Donald Trump ayant adopté depuis un ton plus conciliant.

>> La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique

>> La Bourse de Paris termine dans le rouge sous le poids des incertitudes

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h55 heure de Paris, l'indice vedette de la place prenait 0,83% pour s'établir à 7.983,38 points, soit un gain de 65,28 points. Vendredi 10 octobre, le CAC 40 avait au contraire cédé 1,53%, finissant à 7.918 points.

Les indices boursiers européens évoluent en hausse "après que Donald Trump a laissé entendre qu'il était ouvert à un accord avec la Chine, redonnant du moral aux marchés secoués par une escalade rapide des tensions commerciales", commente Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

"Tard dimanche après-midi 12 octobre, Donald Trump a semblé revenir sur sa menace d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100% sur la Chine après que Pékin a restreint ses exportations de terres rares", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

En parallèle, la situation politique française devrait retenir l'attention des investisseurs.

Le deuxième gouvernement du Premier ministre français Sébastien Lecornu entre en fonction lundi 13 octobre, avec l'objectif de déposer un projet de budget dans les temps et de trouver le "chemin" qui lui évite la censure promise par les oppositions.

Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi 10 octobre au terme d'une mission éclair auprès des forces politiques, Sébastien Lecornu est sur une corde raide.

L'instabilité politique dans le pays "maintient la pression sur les actifs français, en particulier sur les obligations d'État", estime Kathleen Brooks.

"Les négociations budgétaires à venir seront un exercice d’équilibriste entre les différentes factions politiques et les marchés obligataires", indique-t-elle.

"Cette situation en France s'inscrit dans une tendance plus large", poursuit-elle, avec des "primes de risque politiques (qui) pèsent sur les obligations dans plusieurs pays - Royaume-Uni, Japon, États-Unis - et font grimper les rendements".

Vers 09h55 heure de Paris, le taux de l'emprunt français à dix ans évoluait à 3,48%, au même niveau qu'en clôture vendredi 10 octobre.

Nexans change de tête

Le fabricant français de câbles industriels Nexans, 2e mondial derrière l'Italien Prysmian, a annoncé lundi 13 octobre avoir nommé Julien Hueber comme directeur général en remplacement de Christopher Guérin, en poste depuis 2018.

Le titre Nexans perdait 8,54% à 115,60 euros, dans un indice élargi SBF 120 en hausse de 0,85% vers 09h45 heure de Paris.

AFP/VNA/CVN