La Bourse de Paris termine dans le rouge sous le poids des incertitudes

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse, sous le poids de l'incertitude politique en France et des menaces douanières du président américain Donald Trump contre la Chine.

Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a perdu 123,36 points, soit - 1,53%, pour terminer en dessous de la barre des 8.000 points, à 7.918 points.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice recule de 2,02% sur l'ensemble de la semaine, marquée par la démission surprise lundi matin 6 août du Premier ministre Sébastien Lecornu, ravivant l'incertitude budgétaire et politique en France.

Le président Emmanuel Macron nommera un Premier ministre "dans les prochaines heures", mais pas de gauche, ont rapporté vendredi 10 août des chefs de parti après une réunion de crise à l'Élysée qui a "sidéré" la gauche, déçue par l'absence de "réponse claire" du chef de l'État, notamment sur les retraites.

"Le sujet politique français peut peser sur le CAC 40 et le reste de l'Europe", commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché à IG France, évoquant "un brouillard politique" qui dure depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024.

La dissolution avait coupé l'herbe sous le pied du CAC 40, qui affichait alors une croissance de 6% depuis janvier. L'indice avait finalement reculé de 2,15% sur l'ensemble de l'année.

L'indice vedette, qui revenait pourtant sur son retard, s'affiche désormais en hausse de 7,28% depuis le début de l'année 2025, contre 21,76% pour le Dax de Francfort, 23% pour la Bourse de Milan et 21,76% pour Londres.

La Bourse de Paris, atone sur une majeure partie de la séance vendredi, s'est retournée brusquement dans le sillage de Wall Street après la menace du président Donald Trump de lancer une augmentation "massive" des droits de douane américains sur les marchandises chinoises.

Le président américain estime qu'il "sera forcé de contre-attaquer financièrement", après les restrictions décidées par la Chine sur les terres rares.

Chute de Stellantis

Avec une chute de 7,29% à 8,56 euros, Stellantis a connu la pire performance du CAC 40 vendredi août.

Le titre avait pourtant progressé en début de séance, après que le constructeur automobile a annoncé avoir livré au troisième trimestre 13% de véhicules de plus qu'à la même époque l'an dernier, une progression tirée par les États-Unis.

AFP/VNA/CVN