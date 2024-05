Le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des minorités ethniques

Photo : CTV/CVN

En réponse à cette sollicitude, tous les groupes ethniques vietnamiens, en particulier les minorités, lui témoignent constamment leur respect et leur amour profonds. Ils s’efforcent ainsi de mettre en pratique ses enseignements, d’étudier et de suivre sa pensée, son exemple moral et son style.

En hommage au Président Hô Chi Minh, les ethnies Xo Dang, Cor, Ca Dong, Pa Kô, Bh’noong, qui résident dans les provinces de Nghê An, Thua Thiên Huê, Quang Nam, Quang Ngai (Centre), entre autres, ont choisi volontairement de porter son nom de famille, "Hô". Ils en sont fiers et considèrent cela comme une manière d’exprimer leur gratitude envers le grand-père de la nation, Hô Chi Minh. Les contributions de celui-ci à la nation sont incommensurables, a déclaré Hô Van Huân, originaire de l’ethnie Xo Dang, de la commune de Trà My, dans la province de Quang Nam.

"Sans le Président Hô Chi Minh, le Vietnam n’aurait pas connu d’indépendance, de paix, de prospérité et de bonheur. Je suis très fier de porter son nom de famille. Mes grands-parents et mes parents, qui ont participé à la révolution nationale, portaient également le nom de famille Hô, et mes enfants et petits-enfants le porteront également", a-t-il dit.

Dans chaque récit lié au Président Hô Chi Minh, les minorités ethniques l’évoquent avec un respect et une admiration sans bornes. Des banderoles portant les inscriptions "Reconnaissance éternelle au Président Hô Chi Minh" ou "Le Président Hô Chi Minh vit pour toujours dans notre cause" sont accrochées au siège de toutes les agences publiques. À domicile, la statue du Président Hô Chi Minh est toujours placée dans l’endroit le plus solennel ou sur l’autel familial.

Photo : VOV/CVN

Dans son testament, le Président Hô Chi Minh a souligné que malgré de nombreuses épreuves et difficultés, les Vietnamiens, qu’ils vivent dans les plaines ou dans les montagnes, sont tous héroïques, courageux, enthousiastes et travailleurs. En mettant en œuvre ses enseignements, tous les groupes ethniques vietnamiens font preuve de solidarité et s’investissent dans les mouvements d’émulation patriotique, contribuant ainsi au développement national.

Hô Van Hanh, membre de l’ethnie Pa Ko du district de A Luoi dans la province de Thua Thiên Huê, a déclaré : "Porter le nom de famille Hô est une source de fierté et il faut vivre dignement de ce nom. Autrement dit, il faut respecter la loi, l’éthique sociale, et faire tout ce qui est bénéfique pour les autres".

Peu importe l’origine ethnique, les Vietnamiens se tournent de tout cœur vers le Parti et vers le Président Hô Chi Minh. C’est grâce au Parti communiste vietnamien et au Président Hô Chi Minh que le Vietnam peut connaître la paix et que le peuple vietnamien peut mener une vie prospère et heureuse, a déclaré Hô Van Ny, ancien président du Comité populaire du district de Nam Trà My dans la province de Quang Nam.

"C’est grâce au Président Hô Chi Minh que le Vietnam a retrouvé son indépendance. Nos enfants et petits-enfants doivent donc étudier sérieusement, suivre ses enseignements et s’engager à construire un pays plus prospère", a-t-il souligné.

Pour chaque Vietnamien, et particulièrement pour chaque membre des minorités ethniques, Hô Chi Minh est non seulement un grand leader, mais aussi un grand-père bien-aimé de la nation. Il s’est dévoué sans réserve au pays et au peuple vietnamien, consacrant toute sa vie à la cause de la libération nationale.

Aujourd’hui, bien que le Président Hô Chi Minh soit parti, il demeure éternellement vivant dans le cœur de chaque Vietnamien.

VOV/VNA/CVN