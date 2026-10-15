Minorités ethniques et zones montagneuses : le Vietnam accélère son programme de soutien

Le Premier ministre Lê Minh Hung, également chef du Comité central de pilotage du Programme cible national de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035, a présidé jeudi matin 15 octobre une conférence consacrée à la mise en œuvre de ce programme.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La conférence s’est déroulée en présentiel à Hanoï et par visioconférence avec les comités populaires des provinces et des villes du pays.

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a rappelé que, le 24 août 2026, l’Assemblée nationale (AN) avait adopté la Résolution N°46/2026 approuvant le principe d’investissement du Programme cible national de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035.

Celui-ci résulte de la fusion de quatre programmes cibles nationaux : le programme de construction de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses ; le programme de développement culturel ; le programme de santé, de population et de développement ; ainsi que le programme de modernisation et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, a indiqué le vice-Premier ministre.

Pour concrétiser cette résolution, le gouvernement a promulgué, le 12 octobre 2026, le décret n°367/2026/ND-CP, qui précise les contenus, les mécanismes et les politiques de mise en œuvre du programme. Le même jour, le Premier ministre a signé la décision n°1966/QD-TTg portant réorganisation du Comité central de pilotage et définissant les orientations pour la mise en place des comités correspondants au niveau local.

Selon le vice-Premier ministre, la conférence doit permettre d’accélérer la mise en œuvre du programme et d’obtenir des résultats plus concrets. Il a souligné la nécessité de respecter trois principes : définir clairement les politiques, délimiter précisément les territoires d’intervention et identifier les bénéficiaires.

Il a également insisté sur la décentralisation, afin de permettre aux autorités locales de décider des modalités d’exécution, d’assurer la mise en œuvre du programme et d’en assumer la responsabilité. L’objectif est de garantir le respect de l’ensemble des objectifs, des politiques et des droits des citoyens approuvés par l’AN, en plaçant les habitants au cœur du programme plutôt qu’en les considérant comme de simples bénéficiaires passifs des aides.

Le vice-Premier ministre a appelé les participants à examiner les principales missions et les nouvelles dispositions prévues par la résolution parlementaire et le décret gouvernemental. Les discussions doivent notamment permettre de clarifier les mécanismes de pilotage et de coordination, ainsi que la répartition des responsabilités entre le Comité central de pilotage et les ministères et organismes chargés de chaque secteur. Les difficultés liées à l’organisation de la mise en œuvre devront également être recensées.

Lors de la conférence, le ministère des Finances présente les principales dispositions des textes, les modalités de planification, de répartition, de gestion et d’utilisation des ressources, ainsi que les dispositions transitoires et les mesures à prendre après l’entrée en vigueur du décret.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement expose, pour sa part, les mécanismes de pilotage et de coordination, la répartition des responsabilités ainsi que les modalités de suivi, de synthèse et de transmission des informations.

Les représentants des collectivités locales dressent le bilan de la mise en œuvre des programmes nationaux existants et soulèvent les questions à clarifier à la suite de leur fusion. Les ministères et organismes concernés doivent enfin échanger afin de parvenir à une compréhension commune des modalités de mise en œuvre du programme pour les années à venir.

VNA/CVN