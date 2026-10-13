Coopération de défense et de sécurité, un pilier essentiel des relations Vietnam - Laos

Le Vietnam et le Laos entendent approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité, pilier essentiel de leurs relations bilatérales, et renforcer leur connectivité stratégique à l’approche de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam - Laos 2027.

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Photo : VNA/CVN

Le 13 octobre, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu le général d’armée Khamlieng Outhakaisone, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, en visite officielle au Vietnam. Ce dernier participe également à la 10e rencontre annuelle des ministres de la Défense des trois pays, Vietnam - Laos - Cambodge, et assiste au 5e exercice conjoint de défense civile des armées des trois pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la coopération en matière de défense et de sécurité constituait un pilier essentiel des relations bilatérales. Il a salué le rôle des ministères de la Défense et des armées des deux pays dans la mise en œuvre des accords de haut niveau et le renforcement de la confiance mutuelle, contribuant ainsi au maintien d’un environnement de paix et de stabilité propice au développement socio-économique.

Il s’est dit convaincu que la visite du général d’armée Khamlieng Outhakaisone contribuerait à approfondir davantage le contenu de la "connectivité stratégique" entre les deux ministères de la Défense et les armées des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a appelé les deux parties à continuer de mettre pleinement à profit les mécanismes et accords de coopération, à consolider la confiance politique et stratégique, à renforcer le partage d’informations et la protection de leurs intérêts légitimes respectifs, à améliorer leurs capacités de défense et à promouvoir la coopération dans l’industrie de défense et la formation des ressources humaines.

Il a également préconisé de renforcer la coopération dans le travail politique et la construction des forces armées, afin que les armées des deux pays demeurent des forces loyales et absolument dignes de confiance pour leurs Partis, leurs États et leurs peuples respectifs.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Khamlieng Outhakaisone, a souligné que les relations entre le Vietnam et le Laos se développaient de manière toujours plus approfondie et efficace, la coopération en matière de défense demeurant un pilier essentiel.

Il a remercié le Parti, l’État, l’armée et le peuple vietnamiens pour leur précieux soutien au Laos dans son œuvre de construction, de défense et de développement national, contribuant au renforcement des capacités de défense du pays ainsi que de son autonomie et de sa capacité à compter sur ses propres forces.

Khamlieng Outhakaisone a affirmé que le ministère lao de la Défense continuerait de travailler en étroite coordination avec son homologue vietnamien pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les accords conclus entre les deux ministères.

Il a souligné que, malgré la complexité de la situation mondiale et régionale, les relations spéciales entre les deux pays resteraient solides et continueraient d’être préservées et cultivées par les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples.

Dans cet esprit, les deux parties coopéreront pour organiser avec succès les activités du "Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam - Laos 2027", qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, a-t-il précisé.

VNA/CVN