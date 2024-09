Le président de l’Assemblée nationale à Thai Nguyên

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, est allé jeudi 12 septembre dans la province de Thai Nguyên (Nord) pour conforter la population locale durement touchée par le typhon Yagi et diriger les travaux de nettoyage et de réhabilitation.

>> Des hélicoptères Mi-171 pour aider les personnes vivant dans les zones inondées

>> Le PM donne des instructions sur place pour régler les conséquences des inondations à Yên Bai

Saluant les efforts des forces engagées dans des opérations de pompage et de nettoyage dans la commune de Nga My, un des épicentres des crues dans le district de Phu Binh, il a appelé à l’entraide et à la solidarité pour réduire les souffrances de la population et franchir ensemble cette épreuve.

Le plus haut législateur a remis 30 milliards de dôngs d’aide du Comité central de secours du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam à la province de Thai Nguyên. Il a également offert 200 cadeaux aux sinistrés du typhon dans le district de Phu Binh.

Photos : VNA/CVN

D’une violence inouïe jamais connue depuis des décennies, le troisième typhon de l’année au Vietnam, accompagnée de vents puissants et de pluies diluviennes, a causé de grandes destructions sur son passage, en dépit des mesures de protection déployées par les autorités, affectant gravement les vies et les biens dans les provinces du Nord.

Dans la province de Thai Nguyên, Yagi a provoqué du 6 au 12 septembre des pluies torrentielles et des crues dévastatrices, provoquant jusqu’à 13h00 du 12 septembre la mort de quatre personnes, l’évacuation de plus de 50.000 ménages et des dégâts estimés à plus de 600 milliards de dôngs, a rapporté le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trinh Viêt Hung.

Partageant les pertes en vies et en biens de la population locale, le président de l’Assemblée nationale a demandé à Thai Nguyên de mettre en œuvre sérieusement les instructions du pouvoir central, de se concentrer sur le règlement des conséquences, le secours et l’évacuation des habitants des zones inondées, et la fourniture des abris et de la nourriture aux sinistrés.

Il a également demandé de continuer de mobiliser les forces pour aider les habitants à réparer leurs maisons, à nettoyer l’environnement, à prévenir les épidémies après le retrait des eaux, à stabiliser rapidement la vie, à réparer les infrastructures endommagées, y compris les écoles, et à assurer la sécurité et l’ordre sur place.

VNA/CVN