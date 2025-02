Le président de l'AN adresse ses vœux de Nouvel An et fixe les priorités pour 2025

Dans la matinée du 3 février, premier jour de travail après les vacances du Têt, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré des députés, des fonctionnaires et des employés du Bureau de l'Assemblée nationale (AN) pour leur présenter ses vœux de bonne année.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a félicité l'AN, ses organes, ceux relevant du Comité permanent de l'AN ainsi que le Bureau de l'AN pour avoir accompli avec succès les tâches assignées en 2024 par le Politburo, le Secrétariat, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et l'organisation du Parti de l'AN. Il a souligné l'importance du travail accompli et a remercié chacun pour sa contribution.

En prévision de l'ampleur des travaux prévus pour 2025, le président de l'AN a appelé tous les députés, fonctionnaires et employés à continuer de promouvoir les réalisations obtenues en 2024 et à rester solidaires afin de mettre en œuvre efficacement la rationalisation de l'appareil d'État, conformément à la Résolution N°18-NQ/TW du Comité central. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts et de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés.

Il a exprimé son espoir qu'ils atteindraient l'ensemble des objectifs, des tâches et des résolutions du Politburo, du Secrétariat et du Comité central du PCV, ainsi que la prochaine résolution du Comité du Parti de l'AN. Il a souligné sa confiance dans la capacité de l'AN à mener à bien ses missions.

Le président de l'AN a également tenu à souligner le travail continu des organes de l'AN pendant les vacances du Têt. Ces derniers ont activement synthétisé les avis du gouvernement et des délégations de députés ; étudié des plans de révision et de perfectionnement des projets de loi et de résolutions. Ils se sont coordonnés avec les agences chargées de la rédaction de documents, ont reçu des dossiers de projets de résolution et ont travaillé avec les organes concernés dès les premiers jours de la nouvelle année lunaire.

