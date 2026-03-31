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Politique
Le Premier ministre vietnamien félicite son homologue népalais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 31 mars un message de félicitations à Balendra Shah à l'occasion de son investiture en tant que Premier ministre du Népal.

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Balendra Shah prête serment en tant que Premier ministre du Népal lors de la cérémonie d'investiture à Katmandou, le 27 mars. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a félicité Shishir Khanal pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères du Népal.

VNA/CVN

#Pham Minh Chinh #félicitations #Balendra Shah #investiture #Népal

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