Le succès historique des élections législatives et locales affirme la force de la grande union nationale

Avec plus de 76 millions d’électeurs ayant voté dans plus de 72.000 bureaux de vote et un taux de participation de 99,7%, les élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ont été les plus vastes jamais organisées.

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C’est ce qu’a affirmé Lê Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef de son bureau et chef du bureau du Conseil électoral national, lors de la conférence nationale de bilan des élections, tenue dans l’après-midi du 31 mars.

Selon le rapport de synthèse présenté lors de la conférence, ce scrutin de grande ampleur, organisé plus tôt qu’à l’accoutumée et dans le cadre de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux après le réorganisation des unités administratives, a posé de nombreux défis en matière de préparation.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, grâce à l’action proactive et coordonnée des différents échelons et secteurs, toutes les étapes ont été menées de manière rigoureuse, dans les délais et conformément aux dispositions en vigueur. En particulier, le renforcement de la transformation numérique, l’exploitation de la base de données nationale sur la population et de la plateforme VNeID ont permis d’accroître la transparence et l’efficacité de la gestion du processus électoral, a souligné Lê Quang Manh.

Le succès de ces élections continue de confirmer la force de la grande union nationale, le rôle dirigeant du Parti, la gestion de l’État et le sens des responsabilités du peuple, créant une base importante pour permettre au pays d’entrer dans une nouvelle phase de développement avec confiance et détermination, a-t-il affirmé.

S’agissant des résultats, les électeurs de tout le pays ont élu les 500 députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale parmi un total de 863 candidats. Les résultats montrent que la composition de l’Assemblée continue d’être améliorée dans le sens d’une augmentation du nombre de députés permanents, avec un taux atteignant 40%, un niveau record. Pour la première fois, l’ethnie O Du est représentée, tandis que la proportion de députées est restée élevée, à 30%. Concernant les Conseils populaires, 2.552 représentants ont été élus au niveau provincial et 72.438 au niveau communal.

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La validation du statut des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 a été achevée par le Conseil électoral national et les commissions électorales de tous les niveaux.

Le Conseil électoral national a recommandé à l’Assemblée nationale de poursuivre l’amélioration de la loi sur l’élection des députés et des membres des Conseils populaires, notamment en ce qui concerne la structure et la répartition des sièges, les circonscriptions électorales et les procédures de règlement des plaintes.

Le Conseil électoral national s’est déclaré convaincu qu’avec une confiance et une détermination renouvelées, l’Assemblée nationale de la XVIe législature et les Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 s’efforceront d’accomplir avec succès leurs missions, à la hauteur des attentes des électeurs et du peuple.

VNA/CVN