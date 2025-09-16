Le Premier ministre souligne le rôle de la Résolution n°71 concernant l’éducation

Lors de la Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de quatre résolutions du Politburo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté les points essentiels de la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 sur la percée du développement de l’éducation et de la formation, ainsi que le Programme d’action du gouvernement pour son application.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, la Résolution n°71, élaborée de manière rigoureuse, réaffirme que l’éducation et la formation constituent une politique nationale prioritaire, décisive pour l’avenir du pays à l’ère du progrès national.

Le chef du gouvernement a rappelé les acquis récents, tels que l’amélioration de la qualité de l’enseignement général et les performances remarquables enregistrées à divers concours internationaux. Le Vietnam figure également parmi les 21 pays ayant atteint l’objectif de développement durable des Nations unies en matière d’éducation de qualité.

Toutefois, face aux évolutions mondiales et à l’ambition nationale de se développer rapidement et durablement, de nouvelles exigences apparaissent. Le Premier ministre a souligné le besoin d’une nouvelle génération de Vietnamiens capables de devenir des citoyens du monde dotés d’intelligence, de santé et de courage pour façonner l’avenir. C’est dans ce contexte que la Résolution n°71 a été élaborée grâce à une directive du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, afin de donner un nouvel élan à l’éducation.

La Résolution fixe des principes fondamentaux : l’éducation comme politique nationale prioritaire, une formation holistique - morale, intellectuelle, physique et esthétique - et une approche centrée sur l’apprenant. Elle insiste sur un changement de pensée, passant de l’acquisition de connaissances au développement global des compétences et qualités.

Elle fixe également des objectifs précis pour 2030, 2035 et 2045, accompagnés de nombreux groupes de solutions, en prévoyant 5% du budget étatique pour l’investissement dans l’éducation et 3% pour l’enseignement supérieur. Des mesures concrètes sont mises en œuvre dès 2025, notamment la réorganisation d’établissements, la revalorisation des salaires des enseignants et la construction de 100 écoles internats.

Le gouvernement a déjà adopté un Programme d’action comprenant 36 objectifs et 151 tâches, répartis clairement entre ministères, secteurs et localités.

Enfin, le Premier ministre a appelé l’ensemble du système politique, des organisations et de la société à se mobiliser pour la mise en œuvre de la Résolution n°71, affirmant sa conviction qu’elle constituera une base solide pour un développement rapide et durable, permettant au Vietnam de se hisser au rang des grandes puissances mondiales.

VNA/CVN