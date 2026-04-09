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Politique
Le Premier ministre slovaque Robert Fico attendu au Vietnam

Le Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, effectuera une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril.

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Le Premier ministre slovaque Robert Fico. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, effectuera une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril.

Cette visite sera effectuée à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, selon un communiqué publié le 9 avril par le ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN

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