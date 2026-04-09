Le permanent du Secrétariat du Parti en entrevue avec le Premier ministre lao

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde une priorité de premier plan à la consolidation et au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique avec le Laos.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a eu dans la matinée du 9 avril à Vientiane une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.

Lors de la rencontre, Sonexay Siphandone a souligné l’importance de cette visite pour continuer à consolider et approfondir les relations spéciales entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays. Il a également salué les acquis importants du Vietnam ces derniers temps, notamment en matière de stabilité macroéconomique, de maîtrise de l’inflation, de garantie de la protection sociale et de renforcement de sa position sur la scène internationale.

Trân Câm Tu a remercié les dirigeants et le peuple lao pour leur accueil chaleureux, tout en réaffirmant que le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde une priorité de premier plan à la consolidation et au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique avec le Laos.

Photo : VNA/CVN

Il a félicité le Laos pour ses résultats importants récents et s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et la gouvernance du gouvernement conduit par Sonexay Siphandone, le Laos poursuivra avec succès ses objectifs de développement et de stabilité. Il a également affirmé que le Vietnam est prêt à partager son expérience et à soutenir le Laos dans la mesure de ses capacités.

Il a salué la direction résolue et concrète ainsi que la coordination étroite entre les gouvernements des deux pays dans la mise en œuvre des contenus de coopération. Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les liens entre les ministères, secteurs, localités des deux pays, tout en améliorant l’efficacité de la coopération économique, commerciale et de l’investissement. Elles ont également souligné la nécessité de s’efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars dans les temps à venir, de renforcer la connectivité stratégique, la connectivité entre les deux économies, et de se concentrer sur la mise en œuvre des projets importants, notamment dans le domaine des transports.

Les deux dirigeants ont convenu de mesures visant à consolider davantage les relations bilatérales et à promouvoir des liens plus profonds, substantiels et efficaces entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle période, tout en coordonnant efficacement la mise en œuvre des accords conclus entre les deux Partis et les deux gouvernements.

Ils ont également convenu de maintenir des visites et échanges réguliers à tous les niveaux, de renforcer leur coordination dans l’organisation des activités marquant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e de la signature du Traité d’amitié et de coopération dans l’Année de solidarité et d’amitié entre les deux pays en 2027.

Ils ont en outre décidé de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et la cybercriminalité.

Créer des percées dans la coopération

Les deux parties ont souligné la nécessité de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement, tout en accélérant la mise en œuvre de projets stratégiques dans les infrastructures de transport et d’énergie.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines, ainsi que de promouvoir les liens entre les localités, en particulier les provinces frontalières.

Dans le contexte international actuel, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer davantage la solidarité, tant dans les relations bilatérales que dans les forums multilatéraux.

Elles se sont dites convaincues qu’avec la forte détermination des dirigeants de haut niveau et les efforts conjoints des ministères, secteurs, localités, entreprises et peuples des deux pays, les relations Vietnam - Laos continueront de se développer de manière toujours plus profonde, substantielle et efficace.

VNA/CVN