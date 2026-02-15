Le Premier ministre présente ses vœux du Têt aux agents de la propreté urbaine avant le Têt

Dans l’atmosphère effervescente des préparatifs du Nouvel An lunaire 2026 (Têt traditionnel), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dimanche 15 février (28ᵉ jour du 12ᵉ mois lunaire) auprès des agents de la propreté urbaine mobilisés dans la capitale Hanoï.

>> Le président de l’AN rend visite et présente ses vœux du Têt à la IXe Région militaire

>> Cân Tho : le président de l’AN présente ses vœux du Têt à des familles défavorisées

>> Le secrétaire général du Parti adresse ses vœux du Têt aux médias nationaux

>> Le Premier ministre adresse ses vœux du Têt aux anciens dirigeants du Parti et de l’État

À cette occasion, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde reconnaissance envers ces travailleurs qui, au prix de sacrifices personnels, assurent en permanence un environnement urbain sain, esthétique et propice à la santé des habitants de la ville, notamment durant cette période de forte activité précédant les festivités du Têt.

Photo : VNA/CVN

Selon les estimations, le volume de déchets produits durant les jours de pointe avant le Têt est estimé entre 9.500 et 10.500 tonnes par jour, soit une augmentation de 30 à 50% par rapport à la normale. Dans les zones gérées par l'EURL de l’environnement urbain de Hanoï (URENCO), la collecte quotidienne des déchets atteint environ 2.600 tonnes, dépassant de 800 tonnes le volume habituel.

Face à ce défi considérable, la municipalité de Hanoï a mobilisé l’ensemble de ses services, secteurs et collectivités locales afin de déployer un plan global visant à garantir l'assainissement de l'environnement pendant le Têt. De nombreuses communes et quartiers ont organisé des campagnes de nettoyage à grande échelle, débarrassé les sites d'accumulation de déchets, augmenté la fréquence de collecte et mis en place un système de permanence 24 heures sur 24 pendant toute la période des fêtes.

Les opérateurs des deux centres de traitement des déchets de la ville ont maintenu un fonctionnement continu afin d'assurer la réception et le traitement rapides de tous les déchets produits chaque jour, tandis que les véhicules de transport sont étroitement surveillés pour prévenir tout incident environnemental.

URENCO a déployé 69 véhicules modernes supplémentaires, dont des véhicules électriques, pour assurer le service pendant le Têt. L'entreprise a augmenté le nombre d'équipes et renforcé le balayage des rues, le lavage des routes et des trottoirs, ainsi que la collecte et le traitement des déchets, garantissant ainsi un fonctionnement continu. Le contrôle qualité est effectué à distance grâce à des systèmes de caméras intelligentes et de GPS, permettant une intervention rapide en cas de problème environnemental.

Au cours de son parcours, qui l’a mené du jardin floral de Lê Truc à la gare de Hanoï, en passant par le parc Thông Nhât et la rue Nguyên Thai Hoc, le Premier ministre a pu constater la propreté des artères de la capitale. Il a vivement félicité les autorités locales et particulièrement les forces de première ligne pour leurs efforts constants visant à offrir aux citoyens un espace urbain éclatant, vert et propre pour célébrer la nouvelle année.

Le chef du gouvernement a également profité de cette visite pour exhorter URENCO et les unités concernées à accélérer la modernisation et la mécanisation des processus de collecte et de tri des déchets, afin de réduire la pénibilité du travail manuel et de limiter les risques de pollution. Il a en outre plaidé pour la mise en place de régimes de rémunération plus attractifs, d’un suivi médical régulier et d’une amélioration continue des conditions de vie et de travail des agents.

En échangeant directement avec les travailleurs au sujet de leur quotidien et de leurs préparatifs pour le Têt, le Premier ministre a souligné que ces "combattants silencieux" jouent un rôle essentiel dans la préservation de la santé publique. Il a conclu en les appelant à poursuivre leur mission avec engagement et fierté, tout en renforçant la sensibilisation de la population à l’importance du tri des déchets à la source et du respect des horaires de collecte.

VNA/CVN