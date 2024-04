Message de sympathie suite à des inondations majeures en Russie et au Kazakhstan

À la nouvelle des inondations majeures survenues en Russie et au Kazakhstan, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a envoyé des messages de sympathie à son homologue russe Sergueï Lavrov et au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Nurtley Murat.