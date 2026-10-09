Le Premier ministre Lê Minh Hung achève avec succès sa visite officielle au Laos

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la haute délégation vietnamienne ont quitté l’aéroport de Wattay, à Vientiane, le 9 octobre à 11h10, au terme d’une visite officielle de deux jours au Laos, effectuée à l’invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, le chef du gouvernement vietnamien a mené un programme diplomatique dense. Il s’est entretenu avec le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith et a rencontré le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président de la République, Thonglun Sisoulith, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, Sonexay Siphandone. Il a également coprésidé avec son homologue lao la Conférence de promotion des investissements Vietnam-Laos.

En outre, le Premier ministre Lê Minh Hung a également reçu des dirigeants du Front lao pour la construction nationale et de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, avant de rendre visite à l’ambassade du Vietnam pour échanger avec le corps diplomatique et les représentants de la communauté vietnamienne résidant au Laos.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de remise de onze documents de coopération bilatérale touchant des secteurs stratégiques tels que la sécurité, la justice, la finance, l’énergie, l’éducation, la formation, les affaires religieuses et la coopération décentralisée. Ils ont par ailleurs présidé la cérémonie de remise du Centre de données et d’identification des citoyens, ainsi que le lancement officiel du projet de l'Université d'amitié Laos-Vietnam.

En marge de la Conférence de promotion des investissements Vietnam - Laos, les deux chefs de gouvernement ont assisté à la cérémonie de remise de 17 certificats d’investissement et accords de coopération conclus entre différentes agences et entreprises des deux pays.

Le succès de cette visite officielle contribue à approfondir et à consolider l’amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, afin de les rendre plus profondes, plus concrètes et plus efficaces dans cette nouvelle ère de développement. Ce déplacement témoigne de la volonté commune des deux pays de concrétiser la "cohésion stratégique" préconisée par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

VNA/CVN