Le Premier ministre indien en visite en Autriche

Photo : ANI/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants se sont engagés à élargir les relations bilatérales et à approfondir la coopération.

M. Nehammer a noté que la visite de M. Modi coïncidait avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et que c'était la première visite d'un chef du gouvernement indien depuis 1983.

Le chancelier autrichien a appelé au renforcement de la coopération bilatérale avec l'Inde dans les secteurs des affaires, du commerce, de la science, de l'éducation, des infrastructures, du développement urbain et des énergies renouvelables.

Photo : ANI/VNA/CVN

M. Modi a lui aussi souligné la nécessité de développer les échanges et la collaboration bilatérale avec l'Autriche dans des domaines tels que les infrastructures, l'innovation et l'intelligence artificielle.

Concernant la crise ukrainienne, M. Modi a mis l'accent sur l'importance du dialogue et de la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité. Il a affirmé que l'Inde et l'Autriche étaient prêtes à "fournir tout le soutien possible" en vue de réaliser cet objectif.

Le Premier ministre indien est arrivé mardi 9 juillet à Vienne après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

Pendant son entretien avec M. Poutine au sujet des relations bilatérales et de la crise ukrainienne, M. Modi a fait l'éloge de l'amitié et de la coopération entre l'Inde et la Russie au cours des cinq dernières années, en dépit des divers défis au niveau international, selon une déclaration commune.

Xinhua/VNA/CVN