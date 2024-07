La Thaïlande et la France renforcent leur coopération en matière de défense

>> La Thaïlande et la France souhaitent un partenariat plus étroit

>> La Thaïlande et la France coopèrent pour promouvoir le soft power

Photo : BKP/CVN

Le séminaire était coprésidé par le ministre thaïlandais de la Défense, Sutin Klungsang, et l'ambassadeur de France en Thaïlande, Jean-Claude Poimboeuf, avec la participation de plusieurs hauts responsables d'agences liées à la défense et de 100 entrepreneurs thaïlandais et français.

Le séminaire faisait suite à la rencontre du Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin avec le président français Emmanuel Macron en France en mai et à la visite de Sutin Klungsang à Paris en juin pour l'exposition Eurosatory 2024.

Selon Sutin Klungsang, les conflits en cours en Europe et au Moyen-Orient amènent plusieurs pays à utiliser une grande quantité d'équipements de défense, à accumuler des armes et à investir dans leurs industries de défense. Il a mentionné quatre types de produits de défense que la Thaïlande produit : les véhicules blindés, les navires de guerre, les véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que les armes à feu et les munitions, ajoutant que le pays a la possibilité de vendre ces produits aux pays membres de l'ASEAN, au Moyen-Orient et à l'Afrique.

En outre, il a révélé que le gouvernement thaïlandais achèterait pour 200 milliards de THB des véhicules de défense, des navires de guerre, des drones, des armes à feu et des munitions. Par conséquent, si ces produits sont fabriqués dans ce pays, d’importants revenus seront générés pour l’économie.

À la mi-mai, la Thaïlande et la France ont signé une lettre d'intention entre le Centre thaïlandais de l'industrie et de l'énergie de défense et la Direction générale de l'armement (DGA) de la France, l'agence française d'approvisionnement en matière de défense, visant à stimuler les investissements et à établir un réseau d'industries de défense entre les deux pays.

VNA/CVN