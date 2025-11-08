Le Premier ministre demande d’accélérer les efforts de redressement après le typhon N°13

Face aux lourds dégâts causés par le typhon N°13 dans les provinces des Hauts plateaux du Centre et du Centre du Vietnam, le Premier ministre a publié la dépêche officielle N°212 demandant aux ministères, branches et localités de mobiliser toutes les ressources disponibles et de mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes pour remédier aux conséquences du sinistre, rétablir les conditions de vie de la population et garantir les objectifs de développement socio-économique.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, dans la soirée du 6 novembre, le typhon N°13 a touché terre avec des vents soufflant de la force 8 à 11, accompagnés de rafales atteignant les niveaux 13 à 15, provoquant des pluies torrentielles et de violentes bourrasques sur une vaste zone.

À midi le 7 novembre, le bilan faisait état de cinq morts et disparus, de 57 maisons totalement effondrées, de milliers d’habitations endommagées ou arrachées, de dizaines de milliers de cages d’aquaculture détruites. Le système électrique, les télécommunications et les transports, notamment dans les provinces de Gia Lai, Dak Lak et Quang Ngai, ont subi de graves perturbations, entraînant de larges coupures d’électricité et des interruptions de communication, affectant la production, le commerce et la vie quotidienne des habitants.

Au nom de la direction du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Premier ministre ont adressé leurs condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et salué la mobilisation efficace des autorités locales, des forces armées et des cadres sur le terrain dans les opérations de prévention et d’atténuation des dommages.

La dépêche souligne la nécessité pour les ministères, branches et administrations locales, en particulier celles des provinces de Gia Lai, Dak Lak et Quang Ngai, de déployer des mesures synchronisées et urgentes afin de remédier rapidement aux conséquences du typhon et des inondations, d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de rétablir la production.

Le Premier ministre a demandé aux autorités locales d’organiser des visites, de réconforter et d’apporter une aide rapide aux familles sinistrées, notamment celles ayant perdu des proches, les foyers pauvres et les familles bénéficiaires de politiques sociales. Il a insisté pour qu’aucun citoyen ne soit laissé sans nourriture, sans eau, sans abri ou sans vêtements. Les autorités doivent mobiliser les forces pour aider la population à réparer ou reconstruire les habitations endommagées et aménager des abris temporaires sûrs pour les ménages ayant perdu leur maison.

Parmi les tâches prioritaires figure la réparation rapide des établissements d’enseignement et de santé touchés par la tempête, à achever avant le 10 novembre. Le chef du gouvernement a exigé de garantir que les élèves ne manquent pas d’école, d’enseignants, de matériel scolaire, et que la population ait accès aux soins médicaux dans les zones affectées.

Il a également ordonné la restauration immédiate des infrastructures essentielles - électricité, eau, télécommunications et transport - afin de relancer la production, le commerce et les activités quotidiennes. Les ministères et localités doivent soutenir les ménages et entreprises dans la reprise de leurs activités, en particulier agricoles, afin de stabiliser rapidement la vie économique et sociale et de contribuer à la croissance locale.

Les provinces sinistrées doivent dresser un bilan complet et précis des dégâts, utiliser de manière efficace et transparente les fonds d’assistance du gouvernement central et des autorités locales, et verser les aides aux habitants avant le 9 novembre, sans gaspillage ni corruption. Les rapports de synthèse sur la situation, les résultats des travaux de redressement, les difficultés et les propositions devront être transmis au Premier ministre et au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement avant le 11 novembre.

Parallèlement, le Premier ministre a chargé les ministères concernés de coopérer étroitement avec les localités pour apporter une assistance concrète. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement devra guider les provinces dans la mise en œuvre des mesures de relance agricole, recenser les besoins en semences, animaux d’élevage et matériels nécessaires à la reprise des activités, et présenter un rapport au plus tard le 15 novembre.

Le ministère des Finances est appelé à déployer immédiatement les politiques de soutien et d’assurance pour les entreprises, à faciliter la reprise des échanges commerciaux et à traiter rapidement les propositions d’aide relevant ou non de sa compétence, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de croissance pour 2025.

Les ministères de la Construction et des Transports doivent accélérer les travaux de réparation des glissements de terrain, restaurer les voies de circulation, notamment la ligne ferroviaire Nord–Sud, et assurer la fluidité du trafic. Les ministères de la Construction et de l’Industrie et du Commerce devront, quant à eux, garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité, en matériaux de construction comme briques, tuiles, tôles ou acier, tout en surveillant les prix et en sanctionnant sévèrement les actes de spéculation et de profit illicite.

Les groupes Électricité du Vietnam (EVN), Poste et Télécommunications du Vietnam (VNPT), Industrie et Télécommunications de l’armée (Viettel) et Mobifone sont mobilisés pour rétablir dans les plus brefs délais les réseaux électriques et de télécommunications dans les zones sinistrées et pour élaborer des solutions durables afin d’éviter les coupures récurrentes lors des catastrophes naturelles.

Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Trân Hông Hà la mission de poursuivre la direction des efforts de redressement post-typhon et d’assurer la coordination entre les ministères et les localités. Le Bureau du gouvernement devra suivre et superviser la mise en œuvre de la dépêche, et informer en temps utile le Bureau politique, le Secrétariat, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres des questions urgentes survenues.

Cette dépêche illustre la réactivité, la solidarité et la détermination du gouvernement vietnamien à surmonter les conséquences du typhon N°13, à protéger la vie et les biens de la population et à rétablir rapidement la production et la stabilité dans les régions touchées.

