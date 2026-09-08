Le Vietnam et la Russie consolident leur alliance énergétique

Fondée sur plusieurs décennies de coopération pétrolière, la relation énergétique entre le Vietnam et la Russie ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives dans le gaz, le gaz naturel liquéfié, l’électricité au gaz, l’énergie offshore et les technologies à faibles émissions.

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À l’occasion de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le Dr Nguyên Quôc Thâp, président de l’Association vietnamienne du pétrole et ancien vice-directeur général de Petrovietnam, estime que cette coopération pourrait entrer dans une nouvelle phase, plus approfondie et à long terme.

Consolider les piliers existants

Les coentreprises Vietsovpetro au Vietnam et Rusvietpetro en Russie restent les principaux piliers de la coopération pétrolière bilatérale. Selon Nguyên Quôc Thâp, elles constituent un modèle de coopération à deux volets, fondé sur l’investissement conjoint, la gestion partagée ainsi que le partage des risques et des bénéfices.

Rusvietpetro a notamment produit près de 40 millions de tonnes de pétrole et généré plus de trois milliards d’USD de bénéfices. La participation de 49% de Petrovietnam lui a permis de rapatrier environ 1,4 milliard d’USD.

En 2026, les deux pays ont achevé les négociations et signé des protocoles modifiant les accords intergouvernementaux concernant les deux coentreprises, ainsi qu’un accord élargissant les zones d’exploration et d’exploitation pétrolières au Vietnam et en Russie. Des contrats ont ensuite été signés lors de la visite en Russie de mars 2026, ouvrant la voie à la prolongation de la durée de vie des champs, à de nouvelles zones d’activité et à l’application de technologies permettant d’améliorer le taux de récupération.

Du pétrole à une coopération énergétique élargie

Photo : chinhphu.vn/CVN

La coopération s’étend également au gaz. Le projet Thiên Nga - Hai Âu, dans le bloc 12/11, auquel participent Zarubezhneft et des unités de Petrovietnam, devrait fournir environ 7,43 milliards de mètres cubes de gaz à la région du Sud-Est entre 2026 et 2037.

Les deux parties explorent par ailleurs de nouvelles pistes dans le gaz naturel liquéfié (GNL), l’électricité au gaz, l’éolien offshore et les technologies énergétiques. Novatek a été encouragé à étudier des investissements dans des terminaux GNL et des centrales électriques au gaz, tandis que Zarubezhneft a proposé un projet éolien offshore d’environ un GW.

Pour Nguyên Quôc Thâp, "l’objectif est désormais de passer d’une coopération centrée sur l’exploitation pétrolière à un partenariat associant énergie, technologie et investissement". Il préconise notamment de développer les petits et champs marginaux, les ressources en eaux profondes, les technologies de récupération assistée et les projets conjoints dans des pays tiers.

La coopération pourrait enfin s’étendre à l’énergie offshore et aux technologies à faibles émissions, notamment l’éolien offshore, le captage et stockage du carbone (CCS), le stockage du gaz et l’hydrogène.

Mai Quynh/CVN