Le Vietnam encourage les grands groupes sud-coréens à renforcer leurs investissements

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a rencontré, le 8 septembre (heure locale) à Séoul, Roh Tae Moon, PDG et président de la division Device Experience (DX) ainsi que responsable du Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics ; Chey Tae Won, président du groupe SK ; Moon Hyuk Soo, directeur général de LG Innotek ainsi que Shin Dong Bin, président du groupe Lotte.

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Lors de sa rencontre avec Roh Tae Moon, le président de l’AN a salué les contributions "concrètes et largement structurantes" de Samsung au développement économique et social du Vietnam. La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec une présence importante de Samsung. Le groupe contribue notamment aux recettes budgétaires, à la création d’emplois et à la protection sociale.

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Le plus haut législateur a souligné que le Vietnam poursuivait une politique stable à l’égard des investisseurs étrangers et souhaité que Samsung continue d’accroître ses investissements dans le pays.

Roh Tae Moon a, de son côté, souligné le rôle de l’AN du Vietnam dans la mise en place d’un cadre juridique et d’un environnement politique favorables aux investissements. Samsung a également accompagné des entreprises vietnamiennes dans l’amélioration de leurs capacités de production, notamment dans les domaines des usines intelligentes, de l’automatisation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le dirigeant de Samsung a assuré que le groupe poursuivrait ses activités conformément aux orientations de développement du Vietnam et renforcerait ses investissements dans les industries de haute technologie à forte valeur ajoutée.

Avec Chey Tae Won, président du groupe SK, le dirigeant vietnamien a encouragé SK à accroître ses investissements dans les secteurs stratégiques, notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’innovation, les énergies renouvelables et les solutions de réduction des émissions.

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Il a également salué la proposition du groupe de construire au Vietnam un centre d’intelligence artificielle de grande envergure, estimant que ce domaine correspond aux priorités du pays en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

Le président de l’AN a par ailleurs accueilli favorablement la proposition d’organiser un Forum de Hanoï consacré à l’IA, aux semi-conducteurs, à l’énergie et aux technologies de pointe.

Chey Tae Won a indiqué que SK étudiait de nouvelles opportunités d’investissement dans les infrastructures énergétiques, les centres de données dédiés à l’IA et d’autres domaines correspondant aux priorités du Vietnam.

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Lors de sa rencontre avec Moon Hyuk Soo, directeur général de LG Innotek, Trân Thanh Mân a souligné que le groupe LG avait investi plus de 10 milliards de dollars au Vietnam et souhaité que le pays demeure une base majeure de production et de recherche-développement de LG.

Il a appelé le groupe à renforcer ses liens avec les entreprises vietnamiennes et à les aider à améliorer leurs capacités de gestion, la qualité de leurs produits et leurs normes techniques afin de leur permettre de participer davantage à la chaîne d’approvisionnement mondiale de LG.

Moon Hyuk Soo a affirmé que le Vietnam était progressivement devenu un maillon important de la chaîne de production mondiale de LG, grâce notamment à un environnement politique et économique stable ainsi qu’au soutien des autorités vietnamiennes. Le groupe a appelé à la poursuite de politiques favorables aux projets de haute technologie.

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Avec Shin Dong Bin, président du groupe Lotte, le chef de l’organe législatif vietnamien a encouragé Lotte à élargir ses investissements dans les secteurs prioritaires du Vietnam, notamment les villes intelligentes, les infrastructures, le tourisme et les services.

Il a invité le groupe à considérer le Vietnam comme une base stratégique majeure au sein de l’ASEAN et à accélérer la mise en œuvre de ses grands projets dans le pays, tout en accordant davantage d’importance aux technologies, au développement vert, à l’économie circulaire et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Shin Dong Bin a affirmé que le Vietnam occupait une place importante dans la stratégie de développement de Lotte. Il a souligné le potentiel du marché vietnamien dans le commerce, la distribution, les services et le développement de quartiers urbains modernes, exprimant le souhait de poursuivre de nouveaux modèles de développement à partir des expériences réussies du groupe dans le pays.

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