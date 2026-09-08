Le dirigeant Tô Lâm rencontre vétérans et amis Russie - Vietnam

Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 7 septembre à Moscou, des représentants de l’Association des anciens combattants de Russie et de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, conduits par le président de cette dernière, Vladimir Petrovich Buyanov.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’est dit particulièrement heureux et ému de retrouver des amis proches du Vietnam. Malgré leur âge avancé, ces anciens combattants et membres de l’Association d’amitié ont fait le déplacement, témoignant de leur affection particulière pour le Vietnam et son peuple.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam témoignait d’une profonde reconnaissance et n’oublierait jamais le précieux soutien apporté par le peuple soviétique puis par la Russie, notamment par les anciens combattants, à la lutte d'hier pour la libération nationale et à l’œuvre aujourd’hui d’édification et de développement du pays.

Le président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, Vladimir Petrovich Buyanov, a remercié le dirigeant Tô Lâm d’avoir reçu la délégation dès son arrivée à Moscou. Il a indiqué que plusieurs de ses membres avaient travaillé au Vietnam et conservaient des liens étroits et une affection particulière pour le pays et son peuple.​

Présentant les activités de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, il a souligné que celle-ci accordait une attention particulière aux jeunes, aux élèves et aux étudiants et souhaitait les associer davantage à ses activités, ses membres étant aujourd’hui pour la plupart âgés. Selon lui, la participation des jeunes permettra de préserver et de faire vivre la tradition de solidarité ainsi que les liens étroits entre les deux pays.

Il a salué le soutien constant de l’ambassade du Vietnam en Russie aux activités des deux associations, ainsi que celui de la communauté vietnamienne à Moscou et d’autres organisations.

Des échanges empreints de chaleur et de mémoire

Souhaitant plein succès à la visite d’État de Tô Lâm, Vladimir Petrovich Buyanov s’est dit convaincu que ses résultats contribueront à renforcer l’amitié entre les deux pays, leur développement respectif et les activités des associations.

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, des représentants de l’Association des anciens combattants de Russie ont partagé de beaux souvenirs ainsi que les activités significatives menées par ses membres pour transmettre aux jeunes générations les valeurs, l’attachement et le sens des responsabilités envers la Patrie. Ils ont également offert à Tô Lâm des cadeaux commémoratifs témoignant de leur profond attachement au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué les activités des deux associations, citant notamment les rencontres entre anciens experts militaires soviétiques, les échanges entre anciens combattants des deux pays et les concours de dessins et de photographies sur le Vietnam et la Russie destinés aux enfants.

​Dans le contexte du développement croissant des relations bilatérales, il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens continueraient à soutenir les associations et à créer des conditions favorables à leurs activités. Il les a appelées à jouer pleinement leur rôle de passerelle entre les peuples et à renforcer la diplomatie populaire, notamment en développant des initiatives adaptées aux jeunes générations, appelées à perpétuer la tradition d’amitié et à écrire de nouveaux chapitres dans les relations Vietnam - Russie.

VNA/CVN