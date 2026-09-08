Le plus haut législateur vietnamien rencontre le président du Groupe d’amitié parlementaire R. de Corée-Vietnam

Dans le cadre de sa visite officielle en R. de Corée, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré le 8 septembre au matin, heure locale, à Séoul, Moon Jin Seok, président du Groupe d’amitié parlementaire République de Corée-Vietnam.

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Lors de cette rencontre, Trân Thanh Mân s’est réjoui de retrouver Moon Jin Seok et les membres du groupe, saluant leur dévouement constant et leurs contributions positives aux relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la délégation vietnamienne était la première délégation étrangère à effectuer une visite officielle à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, avec une représentation incluant le Parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement et les collectivités locales. Les entretiens avec le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre sud-coréens ont été très fructueux, abordant des questions concrètes qui ont renforcé la confiance et ouvert des perspectives de coopération spécifiques.

Moon Jin Seok a affirmé que le Vietnam était devenu un ami particulièrement proche et privilégié depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, ces liens ayant rapidement évolué vers un partenariat stratégique global. Il s'est déclaré convaincu que la visite officielle du plus haut responsable législatif vietnamien contribuerait à faire progresser davantage ces relations.

Qualifiant la République de Corée de premier investisseur étranger au Vietnam, Moon Jin Seok a exprimé l'espoir que l'objectif de 150 milliards de dollars d'échanges bilatéraux d'ici 2030 serait atteint et que les entreprises sud-coréennes participeraient à des projets d'infrastructure de grande envergure, marquant ainsi de nouvelles étapes dans la coopération.

Il a salué la signature, en avril, du cadre du plan directeur pour la coopération en matière de science, de technologie et d'innovation, espérant que la recherche conjointe et la formation de la main-d'œuvre apporteraient des résultats concrets.

Évoquant les questions de santé et de résidence, Moon Jin Seok a estimé que les deux pays devaient améliorer la prise en charge des enfants et petits-enfants issus de familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a exprimé sa conviction que les deux groupes d'amitié parlementaire rendraient les échanges entre législateurs et la coopération interparlementaire plus substantiels et efficaces.

Il a salué la dynamique positive des relations bilatérales, marquées par une confiance politique renforcée, et a appelé à une coopération concrète et efficace dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de la science, de la défense nationale, de la sécurité, de l'éducation, de la santé et des échanges entre les peuples.

La coopération doit produire des résultats substantiels, et les accords signés par l'intermédiaire du Parti, du gouvernement et de l'Assemblée nationale doivent être dûment mis en œuvre par toutes les parties, a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu'il travaillerait avec les organes de l'Assemblée nationale sur les propositions sud-coréennes dès son retour de visite, en rapportant les questions relevant de l'Assemblée nationale à l'organe législatif et en exhortant le gouvernement, les ministères, les agences et les collectivités locales à régler les questions relevant de leur compétence.

Selon lui, le Vietnam et la République de Corée partagent des similitudes culturelles - notamment en matière de valeurs familiales, d'importance accordée à l'éducation et de respect de l'étiquette ; il a donc préconisé le renforcement des échanges entre les peuples ainsi que la promotion mutuelle des pays, des populations et des cultures afin de consolider le socle social de la relation.

Se félicitant de la multiplication des échanges de délégations entre les deux organes législatifs, il a invité le groupe à élaborer un plan d'action précis visant des résultats concrets et efficaces.

Évoquant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le processus législatif, il a indiqué que le Vietnam avait adopté une loi sur l'IA et accélérait la transformation numérique de l'Assemblée nationale, s'appuyant notamment sur une application d'IA dédiée aux activités parlementaires, opérationnelle depuis plus d'un an et ayant déjà donné des résultats probants.

Moon Jin Seok a soutenu ces propositions, exprimant l'espoir que cette visite permettrait d'élargir la coopération au-delà des investissements et du commerce pour inclure les technologies d'avenir, telles que l'IA, les semi-conducteurs et l'énergie. À ses yeux, les relations entre le Vietnam et la République de Corée doivent évoluer : le Vietnam ne doit plus simplement servir de base de production et d'approvisionnement pour les entreprises sud- coréennes, mais devenir un partenaire façonnant l'avenir et stimulant l'émergence de nouvelles industries.

VNA/CVN