Le dirigeant Tô Lâm rencontre l’assistant du président russe Nikolaï Patrouchev

Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le 8 septembre à Moscou, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime de la Fédération de Russie.

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Saluant la visite d’État de Tô Lâm en Russie, Nikolaï Patrouchev a évoqué les impressions laissées par sa visite au Vietnam en septembre 2025, soulignant que de nombreux résultats obtenus à cette occasion avaient été et continuaient d’être activement mis en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens considéraient constamment la Russie comme un partenaire important et fiable, et comme une priorité de premier rang dans la politique étrangère et la stratégie de développement du Vietnam. Cette orientation a de nouveau été réaffirmée lors du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

En cette nouvelle phase de développement, outre la consolidation des domaines traditionnels de coopération, les deux pays doivent s’employer à développer de nouveaux secteurs présentant un potentiel et correspondant aux atouts ainsi qu’aux besoins de chacun. La coopération maritime constitue notamment un domaine prometteur.

Saluant la mise en place progressive d’un mécanisme de coopération approfondie dans le domaine maritime, Tô Lâm a souligné que le Vietnam était un pays maritime, doté d’un long littoral et d’une position géostratégique importante. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de développer fortement et durablement son économie maritime, en conciliant développement économique, protection de l’environnement, défense et sécurité, ainsi qu’amélioration des conditions de vie de la population.

Saluant la définition par les deux parties des orientations de coopération maritime pour la période 2026-2030, Tô Lâm a appelé les organismes compétents des deux pays à les concrétiser rapidement en programmes et projets réalisables, afin d’éviter que les accords ne restent au stade des orientations et des politiques générales. Il a proposé d’étudier le développement de lignes de transport maritime efficaces et le renforcement des connectivités entre les ports, les entreprises de transport et les acteurs de la logistique des deux pays, afin de réduire les coûts et de faciliter la circulation des marchandises.

Estimant que la Russie disposait d’une vaste expérience, de capacités scientifiques et technologiques et d’une solide base industrielle dans le domaine de la construction navale, To Lam a proposé aux deux parties d’étudier les possibilités de coopération dans la construction, la réparation et la maintenance navales, ainsi que dans le transfert de technologies, en fonction des besoins et des conditions du Vietnam.

Les deux parties ont salué la coopération traditionnelle entre les scientifiques vietnamiens et russes, notamment les résultats positifs obtenus dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie. Tô Lâm a proposé de continuer à améliorer l’efficacité des activités de ce centre et d’élargir la coopération en matière de recherche aux sciences marines, à l’océanographie, à la biodiversité, à la protection de l’environnement marin, à l’adaptation au changement climatique, aux nouveaux matériaux et aux technologies au service du développement durable de l’économie maritime.

Nikolaï Patrouchev a salué la vision et les orientations du Vietnam en matière de développement de l’économie maritime, exprimant le souhait que les deux parties poursuivent leur étroite coordination et mettent en œuvre efficacement les plans et mémorandums de coopération déjà conclus, notamment en renforçant davantage le rôle du Centre tropical Vietnam - Russie. Dans le cadre de la coopération maritime multilatérale, il a indiqué que la Russie accordait un grand intérêt au renforcement de la coopération maritime avec l’ASEAN.

Les deux parties ont également échangé sur la coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de lutte contre les différentes formes de criminalité et les menaces de sécurité non traditionnelles en mer. Elles sont convenues de renforcer le partage d’expériences, les échanges d’expertise et la coordination entre les organismes compétents, conformément au droit de chaque pays et au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et ont proposé que la Russie continue de contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

VNA/CVN