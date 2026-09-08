Le dirigeant Tô Lâm rend hommage à Hô Chi Minh et au Soldat inconnu à Moscou

Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, s’est rendu, le matin du 8 septembre (heure locale), au monument dédié au Président Hô Chi Minh et à la Tombe du Soldat inconnu à Moscou pour y déposer des fleurs.

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Dans une atmosphère solennelle, Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien, dirigeant éminent du Parti communiste du Vietnam et du mouvement communiste international, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam. Le Président Hô Chi Minh était également un grand ami du peuple russe et a jeté les fondements de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie.

Photo : VNA/CVN

Érigé sur la place Hô Chi Minh à l’occasion du centenaire de sa naissance, le monument en bronze représente le Président Hô Chi Minh souriant. Sur son socle est gravée en russe sa célèbre déclaration : "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté".

Photo : VNA/CVN

Par la suite, Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne ont déposé des fleurs à la Tombe du Soldat inconnu, située dans le jardin Alexandre, près du Kremlin.

VNA/CVN