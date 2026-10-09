Les PM vietnamien et lao rendent hommage aux dirigeants historiques à Vientiane

En visite officielle au Laos, le Premier ministre (PM), Lê Minh Hung, s’est rendu, le 9 octobre au matin, au parc de l’Amitié Laos-Vietnam, à Vientiane, en compagnie de son homologue lao Saleumxay Kommasith. Les deux dirigeants ont déposé des gerbes de fleurs devant les monuments dédiés aux Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, avant de planter des arbres en souvenir de leur visite.

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Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres, accompagnés de leurs délégations respectives, ont exprimé leur profond respect et leur reconnaissance pour les contributions majeures des Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong à la cause révolutionnaire de leurs pays respectifs, ainsi qu’à l’établissement, à la préservation et au développement des relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Devant les monuments, les représentants des deux pays ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs efforts pour préserver, consolider et développer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Dans les relations internationales, peu de liens peuvent se prévaloir d’un caractère aussi particulier, durable, sincère et fidèle que ceux qui unissent les deux pays. Les peuples vietnamien et lao ont partagé les épreuves et les sacrifices tout au long de leur lutte pour la libération nationale, puis dans leurs efforts respectifs de construction et de développement.

Cultivée par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, puis entretenue par les générations successives de dirigeants des deux Partis et des deux États, ainsi que par les populations des deux pays, cette grande amitié s’est forgée au fil des guerres et des épreuves, au prix des efforts et des sacrifices de nombreuses générations de héros et de martyrs. Elle constitue aujourd’hui un patrimoine inestimable pour les deux peuples.

S’étendant sur plus de 30.000 m², le parc de l’Amitié Laos-Vietnam abrite un ensemble de monuments consacrés aux trois dirigeants historiques. Situé à Vientiane, cet espace culturel met en valeur les traditions des deux peuples et symbolise les liens étroits qui unissent les deux nations.

Le projet représente un investissement total de plus de 340 milliards de dôngs, dont une contribution du gouvernement lao de 9 milliards de kips, soit plus de 10 milliards de dôngs, et une aide non remboursable de 330 milliards de dôngs accordée par le gouvernement vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Inauguré le 2 décembre 2025, à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, le parc a été ouvert en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne, ainsi que du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Après l’inauguration, le gouvernement vietnamien en a confié la gestion à la partie lao.

Symbole de l’amitié entre les deux pays, le parc constitue un cadeau culturel et spirituel du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au Parti, à l’État et au peuple lao, à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et en prévision des congrès nationaux des deux Partis. Il attire aujourd’hui habitants et visiteurs, tout en contribuant à faire connaître l’histoire de l’amitié entre les deux pays.

Dans la matinée du 9 octobre, le Premier ministre Lê Minh Hung s’est également rendu auprès de la famille de feu Xaysomphone Phomvihane, qui fut président de l’Assemblée nationale lao, pour lui rendre hommage et se recueillir à sa mémoire.

Ce dernier a apporté une contribution importante à la cause révolutionnaire ainsi qu’à la construction et au développement du Laos. Ami proche du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a également joué un rôle important dans la préservation et le développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN