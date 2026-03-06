Le ministre des AE s’entretient avec la secrétaire générale de la Francophonie

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Le Hoai Trung, a eu le 6 mars à Hanoï un entretien avec la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, en visite de travail au Vietnam.

>> Une nouvelle plateforme numérique pour une Francophonie connectée

>> La SG de la Francophonie salue le rôle, la position et les contributions du Vietnam

>> Les réalisations du développement du Vietnam sont une fierté pour la Francophonie

Lors de la rencontre, le ministre Le Hoai Trung a informé son interlocutrice des résultats du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (VNA) et présenté les réalisations marquantes du pays en matière de développement socio-économique, ainsi que les orientations du Vietnam pour son développement dans la nouvelle ère, y compris sa politique étrangère dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Le ministre a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec la Francophonie et s’est réjoui du renforcement continu des relations de coopération entre le Vietnam et la communauté francophone.

Il a également salué le rôle et les contributions de la Francophonie, soulignant qu’en tant que membre actif et responsable de cette communauté, le Vietnam continuera de contribuer aux efforts communs visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans les pays membres et dans le monde.

Les deux responsables ont échangé sur les priorités de la Francophonie pour la période à venir ainsi que sur les mesures destinées à renforcer davantage la coopération entre le Vietnam et la Francophonie.

Le ministre Le Hoai Trung a proposé que l’OIF renforce le pilier de la coopération économique, notamment en soutenant la collaboration entre le Vietnam et les membres francophones dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de la culture et de l’éducation, ainsi que la coopération avec les pays africains membres de la Francophonie. Il a également souligné l’importance de consolider l’enseignement du français au Vietnam. Le Vietnam est prêt à promouvoir la coopération bilatérale et trilatérale avec les pays membres de la Francophonie, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, tout en saluant le rôle et les contributions actives du pays aux activités de la communauté francophone.

Évoquant les défis auxquels fait face la situation internationale et l’espace francophone, notamment pour le multilatéralisme, elle a affirmé sa volonté de renforcer la coopération et la solidarité avec le Vietnam et les autres États membres afin de promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité.

Elle a également souligné sa détermination à intensifier la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation, du développement économique durable et de la coopération économique et commerciale avec les pays africains, tout en souhaitant voir davantage de cadres vietnamiens travailler au sein de l’OIF.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination dans la préparation du prochain Sommet de la Francophonie qui se tiendra au Cambodge, considérant cet événement comme une occasion importante de consolider la solidarité au sein de la communauté francophone, de promouvoir la paix et le développement durable et de donner un nouvel élan à la coopération francophone dans la région.

La visite de travail au Vietnam de la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo s’inscrit dans le cadre de sa tournée dans la région en préparation du 20ᵉ Sommet de la Francophonie, prévu en novembre 2026 au Cambodge.

VNA/CVN